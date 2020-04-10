Рынок акций РФ завершил неделю ростом третий раз подряд

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу умеренно просел в рамках коррекции вместе с нефтью, согласие Мексики присоединиться к соглашению ОПЕК+ по ограничению добычи не вызвало особого оптимизма из-за незначительных квот этой страны; неделя завершилась ростом индексов третий раз подряд.

Индекс МосБиржи в пятницу снизился до 2677,86 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1142,07 пункта (-1,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар просел до 73,88 рубля (-0,43 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 4,1-8,8%, доллар подешевел на 2,61 рубля.

Агентство Bloomberg передало в пятницу слова президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о том, что страна согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи на 100 тыс. б/с., а США возьмут на себя дополнительные 250 тыс. б/с сокращений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что новую сделку ОПЕК+ с учетом позиции Мексики можно считать согласованной. По его словам, все страны-производители нефти в настоящее время разделяют позицию о необходимости взаимодействия для стабилизации мирового рынка энергоносителей.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на брифинге в пятницу, что ВВП РФ снизится по итогам 2020 года. При этом она отметила, что в III квартале 2020 года ожидается рост российской экономики по сравнению с II кварталом 2020 года с очисткой от сезонности, поэтому формально рецессии в экономике удастся избежать.

В пятницу подешевели рублевые акции "Роснефти" (-2,6%), "Норникеля" (-2,3%), "АЛРОСА" (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Газпрома" (-1%), "РусГидро" (-0,9%), "Распадской" (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,8%), Сбербанка (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%).

Выросли акции АФК "Система" (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "Россетей" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), "префы" "Ростелекома" (+1,8%) и "Мечела" (+1,4%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката в пятницу выступили акции "Объединенной вагонной компании" (-5,7%), "префы" "ОМЗ" (-5,4%), ПАО "Наука-связь" (-3,8%), ПАО "Ковровский механический завод" (-3,2%), ПАО "Павловский автобус" (-2,9%).

Подорожали акции ПАО "Южуралникель" (+28,8%), ПАО "Центральный телеграф" (+18% и +9,9% "префы"), "префы" "Ижстали" (+12,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6,2%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (+5,4%), ПАО "Русская аквакультура" (+5,2%), ПАО "РБК" (+4,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,514 млрд рублей (из них 5,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 прибавил 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 1%). В связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) 10 апреля закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Сингапура, Индии и некоторых других стран.

Нефть по итогам торгов накануне подешевела на фоне сомнений, что объявленное 23 странами ОПЕК+ коллективное снижение добычи на 10 млн баррелей в сутки будет достаточным для стабилизации рынка, если вообще не сорвется в последний момент из-за разногласий. Стоимость июньских фьючерсов на Brent снизилась до $31,48 за баррель (-4%), майская цена WTI - до $22,76 за баррель (-9,3%).

Все предыдущие дни нефть дорожала в ожидании переговоров. Видеоконференция стран ОПЕК+ принесла предварительные договоренности, которые должны привести к коллективному снижению добычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки и завершению ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. ОПЕК+ также рассчитывает, что США и Канада уменьшат свою добычу еще на 5 млн баррелей в сутки.

Суммарное снижение спроса на нефть составит в мире, по оценкам, до 30%, и на этом фоне примерно 10%-ное уменьшение производства странами ОПЕК+ представляется участникам рынка недостаточным, оно также оказалось меньше, чем многие ожидали.