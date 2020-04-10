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ЦБ РФ увидел первые признаки возвращения спроса иностранцев на российские активы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отмечает первые признаки возвращения спроса иностранных инвесторов на российские активы, говорится в еженедельном финансовом обзоре "Финансовый пульс", подготовленном ЦБ РФ.

"Стабилизация ситуации на мировых рынках, позитивные ожидания относительно возможности достижения нового соглашения на рынке нефти, готовность правительства и Банка России реализовывать дальнейшие меры по поддержке российской экономики оказывали благоприятное воздействие на российские финансовые рынки на этой неделе", - говорится в обзоре.

"В целом на рынках наблюдалось продолжение восстановления основных индикаторов, снижение волатильности, первые признаки возвращения спроса иностранных инвесторов", - отмечают в ЦБ РФ.

Так, показатель вмененной волатильности курса рубля к доллару США на срок 1 месяц снизился до уровня начала марта этого года. Рубль укрепился на фоне новостей о возможном согласованном странами-экспортерами снижении добычи нефти. Дополнительную поддержку рублю оказывают продажи Банком России иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, а также конверсия средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), полученных Банком России по итогам продажи пакета акций Сбербанка правительству.

Иностранные инвесторы постепенно прекращают выход из российских активов, отмечает ЦБ РФ. С 3 по 9 апреля нерезиденты выступали нетто-продавцами валюты. Всего за неделю ими было продано валюты на сумму, эквивалентную 0,2 млрд рублей. В предыдущий период (с 27 марта по 2 апреля), наоборот, наблюдались покупки валюты этой группой инвесторов на сумму, эквивалентную 18,3 млрд рублей.

К тому же за неделю с 3 по 9 апреля нерезиденты уменьшили объем продаж на рынке ОФЗ. Объем их вложений на счетах иностранных депозитариев в НРД снизился на 5,2 млрд рублей, доля на конец недели составила 31,0% (на предыдущей неделе продажи составили 20,2 млрд рублей). Доходности ОФЗ продолжили снижение по всей длине кривой (в среднем на 23 базисных пунктов). Риск-премия на Россию (CDS) также уменьшилась на 29 базисных пунктов.

Волатильность на рынке корпоративных облигаций оставалась низкой. Нетто-продажи корпоративных облигаций со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций на "Московской бирже" снизились до 1,1 млрд рублей по сравнению с 1,7 млрд рублей неделей ранее.

На биржевом рынке акций наблюдалось дальнейшее снижение волатильности. Индекс МосБиржи за неделю вырос на 6,1 пункта, на предыдущей неделе - на 2,2 пункта. Нерезиденты увеличили покупки российских активов до 4,8 млрд рублей с 3,6 млрд рублей на предыдущей неделе.

ЦБ РФ

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