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Космическая "дочка" S7 получила статус резидента Свободного порта Владивосток

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Космический центр "Морской старт" - дочернее предприятие АО "Авиакомпания "Сибирь" (группа S7) - получило статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ).

"Оформление соглашения с компанией по обслуживанию плавучего космодрома "Космический центр "Морской старт" о присвоении ей статуса резидента свободного порта Владивосток завершено, что теперь позволит реализовать проект с помощью созданных министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики мер государственной поддержки. И министерство, и подведомственная ему Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) продолжат сопровождение этого уникального, как минимум в масштабах нашей страны, проекта", - отметил глава Минвостокразвития Александр Козлов, слова которого приводит пресс-служба АО "КРДВ".

Ранее сообщалось, что ООО "Космический центр "Морской старт" зарегистрировано 20 февраля 2020 года в приморском поселке городского типа Славянка с уставным капиталом 1 млн рублей.

Компания будет заниматься обслуживанием плавучего космодрома, который 1 апреля доставлен из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод в Приморском крае, где будут проводиться ремонт и реконструкция морского пускового комплекса. Ранее, 17 марта в порт "Славянка" прибыло сборочно-командное судно проекта "Морской старт".

"Комплексные услуги по содержанию, техобслуживанию и ремонту судов ракетно-космического комплекса "Морской старт" резидент Свободного порта будет оказывать, применяя налоговые льготы, в том числе с помощью организации зоны таможенного контроля", - сказал гендиректор КРДВ Аслан Канукоев, слова которого приводятся в сообщении.

Сегодня на участках резидентов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития создано 20 зон таможенного контроля для применения таможенной процедуры Свободная таможенная зона (СТЗ), из них около десяти - в Приморском крае.

S7 Space (ООО "С7 Космические транспортные системы") - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В ее активе - уникальный ракетно-космический комплекс "Морской старт".

В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим СПВ, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек). Резидентами СПВ уже стали более 1,8 тыс. инвесторов с проектами, рассчитанными на вложения свыше 831 млрд рублей.

Морской старт

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