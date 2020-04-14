Акции золотодобытчиков обновляют исторические максимумы на Московской бирже

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Акции ряда золотодобывающих компаний, торгующихся на Московской бирже, обновили исторические максимумы на фоне многолетних рекордов по золоту в условиях покупок инвесторами защитных активов на фоне неопределенности с нефтью и масштабами потерь мировой экономики из-за коронавируса COVID-19.

На "Мосбирже" во вторник обновили максимумы акции ПАО "Полюс" (+4,3%, до 12,019 тыс. рублей), Polymetal (+3%, до 1478,6 рубля), "Селигдара" (+5,8%, до 22,22 рубля; +3,1% "префы"). Следом растут бумаги ПАО "Лензолото" (+0,5% и +1,4% "префы").

Стоимость золота во вторник составляет в Лондоне $1771,1 за тройскую унцию (+0,6%), максимум сделок составил $1785 за унцию - пик с осени 2012 года.