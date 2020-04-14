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Путин заявил о необходимости дополнительных мер поддержки кредитования

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Кредитование реального сектора экономики стагнирует, необходимы дополнительные меры поддержки кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики. А это значит, что многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу", - описал текущую ситуацию с кредитованием в экономике президент.

Он напомнил, что "целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется".

"Но ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов. Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики - я уже об этом говорил, вы сами об этом знаете - у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики - а значит, для граждан", - сказал президент.

По его словам, на прошлой неделе было дано поручение правительству подготовить программу поддержки бизнеса, сделав особый упор на сохранение занятости и доходов людей.

"Ранее также просил проработать меры по устойчивому кредитованию реального сектора экономики. Сегодня обсудим все эти конкретные предложения", - сказал Путин.

В совещании принимают участие председатель правительства Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый замруководителя администрации Кремля Алексей Громов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин

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