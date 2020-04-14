"Яндекс" выделил каршеринг в отдельный бизнес

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Яндекс" выделил свой каршеринговый сервис в отдельную компанию, следует из данных ЕГРЮЛ. В ходе реорганизации 3 апреля было зарегистрировано ООО "Яндекс.Каршеринг".

В пресс-службе "Яндекс.Драйва"эту информацию подтвердили, но подробностей не рассказали.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 100% владельцем компании является головная структура интернет-компании Yandex N.V. Гендиректором назначен Антон Рязанов, который одновременно возглавляет ООО "Яндекс.Драйв" ("дочерняя" структура российского "Яндекса").

О том, что будет с ООО "Яндекс.Драйв" после реорганизации, в пресс-службе также не стали комментировать.

"Яндекс.Драйв" был запущен в декабре 2017 года. В 2019 году сервис отражался в отчетности головного "Яндекса" как сегмент "экспериментальных направлений". В парке сервиса 21 000 машина.

На счету у "Яндекса" уже пять подобных реорганизаций. Помимо каршеринга, в отдельные компании в свое время были преобразованы "Яндекс.Медиасервисы", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Вертикали" и "Яндекс.Такси".