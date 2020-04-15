ММК переводит Лысьвенский завод на режим циклической загрузки

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" переводит "Лысьвенский металлургический завод" (ЛМЗ) в режим циклической загрузки.

"В условиях отсутствия текущего гарантированного спроса на основную металлопродукцию предприятия руководством компании принято решение о переходе ММК-ЛМЗ к работе в режиме циклической загрузки, - говорится в сообщении ММК. - Продолжая производство и отгрузку по заказам, поступающим от ключевых клиентов, в период возможных производственных пауз компания планирует проведение внеплановых профилактических работ".

В соответствии с прогнозом ММК-ЛМЗ, рассчитанным на основе консервативного стресс-теста, по итогам 2020 года компания покажет положительную EBITDA и положительный денежный поток.

ММК приобрел ЛМЗ по производству электролитически оцинкованного проката с защитными покрытиями в 2017 году за 6,3 млрд рублей.