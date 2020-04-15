Рубль днем ускорил темпы снижения к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро усилили рост на Московской бирже в среду днем; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине вслед за котировками нефти, ускорившими снижение на опасениях дальнейшего сокращения спроса из-за состояния глобальной экономики в условиях пандемии COVID-19.

Курс доллара США составил 74,41 руб. в 15:00, что на 1,4 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,21 руб., подорожав на 1,05 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,24 рубля - до 77,47 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 16 апреля на 39,95 копейки, до 73,7145 руб., и поднял курс евро на 55,45 копейки, до 80,6731 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах. Игроки фиксируют прибыль после почти двухнедельного роста котировок нацвалюты на фоне усиления опасений за состояние мировой экономики и рынка нефти после прогнозов, выпущенных МВФ и Международным энергетическим агентством (МЭА).

Согласно последним оценкам МВФ, мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. В 2020-2021 годах приостановка экономической активности может обойтись миру в $9 трлн, отметила во вторник главный экономист МВФ Гита Гопинат, добавив, что это больше суммарного годового ВВП Японии и Германии.

Если исходить из того, что пандемия и усилия по ее обузданию в большинстве стран достигнут пика во втором квартале, а во второй половине года распространение коронавируса пойдет на спад, то мировой ВВП в 2020 году сократится на 3%, прогнозирует МВФ. Это хуже, чем во время предыдущего кризиса, когда ВВП сократился на 0,1%, и ниже январского прогноза МВФ, предполагавшего рост экономики на 3,3%.

Мировой спрос на нефть упадет на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки (б/с) в 2020 году, в свою очередь, сообщило МЭА в ежемесячном отчете, опубликованном в среду. По оценке МЭА, мировой спрос на нефть в апреле будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году. Во втором полугодии ожидается, что восстановление спроса на нефть будет постепенным. МЭА также оценивает, что мировые запасы нефти в мае превысят объем свободных мощностей нефтехранилищ.

В мире, по состоянию на 15:57 среды, зафиксировано 1 млн 999 тыс. 628 подтвержденный случай заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 127 тыс. 601, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 26 тыс. 59 человек, выявлено 609 тыс. 685 инфицированных COVID-19. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что общественные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, могут начать снимать еще до 1 мая.

Цены на нефть эталонных марок возобновили снижение утром в среду после падения до минимума за последние две недели по итогам предыдущих торгов. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по московскому времени уменьшилась на 3,95% - до $28,43 за баррель. Во вторник их цена упала на 6,7%, до $29,6 за баррель - минимального уровня с 1 апреля. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,85% - до $27,09 за баррель. Котировки майских контрактов на WTI в ходе торгов в среду падали до $19,2 за баррель, что является минимумом с 2002 года, сообщило агентство Bloomberg.

В среду трейдеры ожидают публикации данных об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 апреля, выросли на 13,1 млн баррелей. Аналитики S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 10,1 млн баррелей по итогам прошлой недели.

"Рубль слабеет на торгах в среду, поводом для чего выступает возврат цен на нефть ниже отметки $30 за баррель. С начала апреля рубль отыграл около половины мартовских потерь благодаря восстановлению аппетита к рисковым активам и стабилизации нефтяного рынка. После столь сильного ралли поводов для продолжения укрепления в моменте не так много. Для дальнейшего устойчивого восстановления позиций российской валюты требуются дополнительные признаки снижения темпов распространения эпидемии и постепенный выход стран из карантина с соответствующим ростом спроса на нефть и ее цены", - отметил аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Основным событием сегодня будет еженедельный отчет Управления энергетической информации США (EIA) по товарным запасам нефти в США - ожидается их резкое увеличение. В этих условиях падение цен на нефть может продолжиться, что на фоне глобальных продаж рискованных активов приведет к ослаблению рубля до 74 руб. за доллар. Тем не менее в текущих условиях, когда спрос на валюту на внутреннем рынке остается низким (вероятно, из-за сокращения импорта вследствие карантина), а предложение валюты значительно вследствие ее продаж Центробанком, резкое ослабление рубля маловероятно без мощного триггера - либо обвала цен на нефть, либо сильной волны рискофобии на глобальных рынках", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

ЦБ РФ 13 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 12,87 млрд рублей, следует из данных Банка России. ЦБ РФ 10 апреля продал валюту на 12,9 млрд рублей, 9 апреля - на 13 млрд рублей, 8 апреля - на 13,2 млрд рублей, 6 и 7 апреля - на 13,4 и 13,2 млрд рублей соответственно. Таким образом, на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 65,7 млрд рублей.

Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,13% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный поднялась на 1 б.п. - до 6,22% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,37%, 6,53% и 6,64% годовых соответственно.