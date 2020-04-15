Нерезиденты в марте купили валюты и продали ценных бумаг больше, чем в конце 2014 года

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Нерезиденты в марте 2020 года купили иностранной валюты в рублевом эквиваленте и продали ценных бумаг на российском рынке больше, чем в конце 2014 года, но реакция российского финансового рынка на столь значительный шок оказалась достаточно сдержанной - всплеск волатильности курса рубля был заметно меньше уровня 2014 года. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

"Период повышенной волатильности марта 2020 года по своим масштабам существенно превышает предыдущие эпизоды волатильности последних лет", - отмечает регулятор. По его мнению, сдержанную реакцию внутреннего финансового рынка на произошедшие шоки позволила обеспечить повысившаяся за последние годы устойчивость российской финансовой системы и начатые в марте стабилизирующие меры. "Российский валютный рынок продемонстрировал высокую устойчивость и способность стабильно функционировать в условиях повышенных рисков", - подчеркивает Банк России.

Нерезиденты и дочерние иностранные банки в марте приобрели валюту на рынке на сумму, эквивалентную 389,4 млрд рублей, что больше соответствующих показателей 2014-2015 годов.