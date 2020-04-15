Индекс МосБиржи упал ниже 2500 пунктов на фоне дешевеющей нефти

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в среду упал ниже рубежа 2500 пунктов, обновив минимум с начала апреля на фоне общемировых распродаж на фондовых площадках и падения нефти из-за сокращения спроса на сырье в условиях мирового карантина из-за коронавируса COVID-19.

К 17:31 по Москве индекс МосБиржи упал до 2499,54 пункта (-5%), индекс РТС - до 1052,26 пункта (-7,2%), основные "фишки" на Мосбирже подешевели в пределах 8,2%, причем лидируют акции нефтяных компаний во главе с "Татнефтью" (-8,2%) и "Роснефтью" (-7,7%).

Доллар вырос до 74,93 руб./$1 (+1,92 рубля), июньская нефть Brent упала до $27,56 за баррель (-6,9%).

Давление на нефть оказала статистика Минэнерго США: запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 19 млн 248 тыс. баррелей при прогнозах роста на 12,7 млн баррелей.