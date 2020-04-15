Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:53Заразились
на 15.04В России 24 490+3 388В мире 1 976 192+58 872

Индекс МосБиржи упал ниже 2500 пунктов на фоне дешевеющей нефти

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в среду упал ниже рубежа 2500 пунктов, обновив минимум с начала апреля на фоне общемировых распродаж на фондовых площадках и падения нефти из-за сокращения спроса на сырье в условиях мирового карантина из-за коронавируса COVID-19.

К 17:31 по Москве индекс МосБиржи упал до 2499,54 пункта (-5%), индекс РТС - до 1052,26 пункта (-7,2%), основные "фишки" на Мосбирже подешевели в пределах 8,2%, причем лидируют акции нефтяных компаний во главе с "Татнефтью" (-8,2%) и "Роснефтью" (-7,7%).

Доллар вырос до 74,93 руб./$1 (+1,92 рубля), июньская нефть Brent упала до $27,56 за баррель (-6,9%).

Давление на нефть оказала статистика Минэнерго США: запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 19 млн 248 тыс. баррелей при прогнозах роста на 12,7 млн баррелей.

МосБиржа США коронавирус

Новости
Экономический кризис

Апрельский индекс производственной активности Нью-Йорка рухнул до рекордного уровня

Президент РФ предложил ввести новый специальный кредитный продукт

Власти Москвы запустят "беспрецедентную программу" кредитной поддержки бизнеса

Власти Москвы запустят "беспрецедентную программу" кредитной поддержки бизнеса
Экономический кризис

Минтруд за неделю получил от россиян 180 000 заявок о пособиях по безработице

Минтруд за неделю получил от россиян 180 000 заявок о пособиях по безработице
Экономический кризис

В список наиболее пострадавших от пандемии отраслей включат непродовольственный ритейл

В список наиболее пострадавших от пандемии отраслей включат непродовольственный ритейл

Рубль днем ускорил темпы снижения к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Сделка ОПЕК++ не поможет нефтяному рынку взлететь, но и не даст утонуть. Обзор

Сделка ОПЕК++ не поможет нефтяному рынку взлететь, но и не даст утонуть. Обзор

Предложение нефти в мире в апреле превысит 101 млн б/с из-за ОАЭ и Саудовской Аравии

Предложение нефти в мире в апреле превысит 101 млн б/с из-за ОАЭ и Саудовской Аравии
Экономический кризис

Российский цветочный рынок "ушел" в интернет. Обзор

Российский цветочный рынок "ушел" в интернет. Обзор

Моряки попросили Мишустина ввести единый порядок смены экипажей судов в условиях пандемии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');