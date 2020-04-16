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Объем антикризисных мер в РФ превысил 2 трлн рублей

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Общий объем антикризисных мер поддержки экономики РФ оценивается уже более чем в 2 трлн рублей, работа по дополнительным мерам продолжается, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Эта сумма учитывает так называемый второй пакет поддержки, уточнил он на заседании правительства в четверг.

Министр отметил, что власти во взаимодействии с бизнесом продолжают разрабатывать и новые меры поддержки. Он отметил, что все вопросы, касающиеся поддержки, решаются "поэтапно, точечно, адресно".

"Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр России - ИФ), я бы отдельно хотел сказать, что в плане стоят очень сжатые сроки по реализации всех пунктов. По вашему поручению мы максимально все это сжали. И отдельно хочу сказать слова благодарности аппарату правительства, потому что, по сути, сейчас он взял на себя работу по всем межведомственным стыковкам", - сказал министр экономического развития.

Он пояснил, что такой подход аппарата правительства высвобождает время для того, чтобы сосредоточиться на реализации уже принятых мер. "Потому что мы запускаем новые программы, нам нужно доводить, что называется, их до ума", - сказал Решетников.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников

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