Рубль вечером сократил прирост к доллару и евро на фоне снижения нефти

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро отыграли часть потерь на Московской бирже в четверг вечером, рубль сократил прирост к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 74,22 руб. в 19:00, что на 59,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,47 руб., подешевев на 1,19 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 86,41 копейки - до 77,03 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы укрепления, но продолжает заметно повышаться к доллару и евро на вечерних торгах. Активность покупателей рублевых активов уменьшилась на фоне перешедшей к снижению нефти и неоднозначных сигналов с внешних рынков.

С одной стороны, улучшению настроений на мировых рынках акций содействуют усилия властей в Европе и США по возобновлению экономической деятельности, приостановленной на фоне пандемии коронавируса.

С другой стороны, вышедшая в четверг макроэкономическая статистика в США оказалась в целом хуже прогнозов, что усилило пессимистические настроения относительно темпов восстановления американской экономики.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 5,245 млн. Однако показатель превысил 5 млн третью неделю подряд.

Эксперты ожидали меньшего падения числа заявок: респонденты Bloomberg предполагали в среднем их сокращение до 5,5 млн, Trading Economics - до 5,25 млн.

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 22,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,216 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Показатель упал до минимума с июля 2019 года. При этом темпы падения стали максимальными с 1984 года. Это свидетельствует о том, что пандемия коронавируса начала оказывать более существенное давление на рынок недвижимости и экономику в целом.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали падение в прошлом месяце на 18,7% с объявленного ранее февральского уровня - до 1,3 млн домов.

Индекс производственной активности Филадельфии в апреле рухнул до минимума с июля 1980 года из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, опустилось до минус 56,5 пункта по сравнению с минус 12,7 пункта в марте. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Аналитики ожидали сокращения показателя до минус 30 пунктов, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали в среднем минус 37,5 пункта.

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что необходимо изыскать баланс между защитой людей от COVID-19 и активизацией экономики страны, так как закрытость страны также может приводить к смерти людей.

Ранее Трамп сообщил, что в четверг представит детали руководства по снятию ограничений, введенных из-за пандемии, для возобновления экономической активности в стране.

В ряде стран ЕС также сообщили, что на этой неделе приступают к снятию некоторых ограничительных мер, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

В Испании в некоторых регионах возобновляется экономическая деятельность, не связанная с товарами первой необходимости. В частности, разрешено вновь начать работу компаниям, связанным со строительством, тяжелой промышленностью, услугами в сфере безопасности, ремонта.

В Италии при соблюдении повышенных санитарных мер открываются книжные, канцелярские магазины, а также магазины, которые занимаются продажей детской одежды. Однако послабления различаются в зависимости от области.

Некоторые магазины и предприятия в сфере услуг со вторника возобновляют работу в Австрии. В Чехии ослаблять режим ограничительных мер начали еще на прошлой неделе, со вторника в этой стране даже снимается запрет на поездки в другие страны для сотрудников, занятых на работе в "жизненно важных сферах инфраструктуры".

Другие страны, такие как Великобритания и Франция, не планируют смягчать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, раньше мая.

Нефть Brent перешла к снижению на торгах в четверг, WTI остается в плюсе после публикации отчета ОПЕК.

По оценкам ОПЕК, меры, принимаемые властями стран по всему миру с целью сдерживания распространения коронавируса, охватывают 40% населения. Ограничения на передвижение людей и минимизация туризма внесут свой вклад в "тяжелую рецессию", отмечают в ОПЕК, прогнозируя снижение мирового ВВП на 1,5% в 2020 году.

Согласно прогнозу ОПЕК, глобальный спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн б/с. Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени снизилась на 0,36% - $27,59 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на 2,0% - до $25,528 за баррель.

Цены на нефть остаются около минимальных уровней за 18 лет, достигнутых в конце марта, несмотря на соглашение о рекордном сокращении добычи, заключенное в минувшее воскресенье государствами ОПЕК+.

ЦБ РФ 14 апреля продал валюту на 12,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 12,87 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России также в рамках бюджетного правила с 10 марта осуществлял упреждающие операции по продаже валюты.

ЦБ РФ 10 апреля продал валюту на 12,9 млрд рублей, 9 апреля - на 13 млрд рублей, 8 апреля - на 13,2 млрд рублей, 7 и 6 апреля - на 13,2 млрд рублей и 13,4 млрд рублей соответственно.

Таким образом, на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 65,7 млрд рублей, из которых 52,3 млрд рублей пришлись на регулярные продажи валюты в рамках бюджетного правила, а 13,4 млрд рублей - на упреждающие продажи валюты в рамках бюджетного правила.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 17 апреля на 99,74 копейки, до 74,7119 руб., и поднял курс евро на 60,6 копейки, до 81,2791 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся на 31,41 копейки по отношению к среде и составил 74,3585 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 8,33 копейки и составил 74,2887 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 889,309 млн, из которых $612,336 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 276,973 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 20,25 копейки, до 80,9912 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 40,12 копейки и составил 80,7711 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR645,16 млн, из которых EUR240,319 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR404,841 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 6,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 6,26% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 6,39% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 3 б.п. - до 6,56% годовых, ставка на срок 6 месяца увеличилась на 7 б.п. - до 6,71% годовых.