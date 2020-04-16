Доллар и евро отыграли часть потерь на "Московской бирже"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В четверг вечером доллар и евро отыграли часть потерь на "Московской бирже", рубль сократил прирост к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 74,22 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 59,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,47 руб./EUR1, подешевев на 1,19 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 86,41 копейки - до 77,03 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы укрепления, но продолжает заметно повышаться к доллару и евро на вечерних торгах. Активность покупателей рублевых активов уменьшилась на фоне перешедшей к снижению нефти и неоднозначных сигналов с внешних рынков.

С одной стороны, улучшению настроений на мировых рынках акций содействуют усилия властей в Европе и США по возобновлению экономической деятельности, приостановленной на фоне пандемии коронавируса.

С другой стороны, вышедшая в четверг макроэкономическая статистика в США оказалась в целом хуже прогнозов, что усилило пессимистические настроения относительно темпов восстановления американской экономики.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 5,245 млн. Однако показатель превысил 5 млн третью недели подряд.

Эксперты ожидали меньшего падения числа заявок: респонденты Bloomberg предполагали в среднем их сокращение до 5,5 млн, Trading Economics - до 5,25 млн.

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 22,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,216 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Показатель упал до минимума с июля 2019 года. При этом темпы падения стали максимальными с 1984 года. Это свидетельствует о том, что пандемия коронавируса начала оказывать более существенное давление на рынок недвижимости и экономику в целом.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали падение в прошлом месяце на 18,7% с объявленного ранее февральского уровня - до 1,3 млн домов.

Индекс производственной активности Филадельфии в апреле рухнул до минимума с июля 1980 года из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, опустилось до минус 56,5 пункта по сравнению с минус 12,7 пункта в марте. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Аналитики ожидали сокращения показателя до минус 30 пунктов, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали в среднем минус 37,5 пункта.

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что необходимо изыскать баланс между защитой людей от COVID-19 и активизацией экономики страны, так как закрытость страны также может приводить к смерти людей.

Ранее Трамп сообщил, что в четверг представит детали руководства губернаторам штатов по снятию ограничений, введенных из-за пандемии, для возобновления экономической активности в стране.

В ряде стран ЕС также сообщили, что на этой неделе приступают к снятию некоторых ограничительных мер, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

В Испании в ряде регионов возобновляется экономическая деятельность, не связанная с товарами первой необходимости. В частности, разрешено вновь начать работу компаниям, связанным со строительством, тяжелой промышленностью, услугами в сфере безопасности, ремонта.

В Италии при соблюдении повышенных санитарных мер открываются книжные, канцелярские магазины, а также магазины, которые занимаются продажей детской одежды. Однако послабления различаются в зависимости от области.

Некоторые магазины и предприятия в сфере услуг со вторника возобновляют работу в Австрии. В Чехии ослаблять режим ограничительных мер начали еще на прошлой неделе, со вторника в этой стране даже снимается запрет на поездки в другие страны для сотрудников, занятых на работе в "жизненно важных сферах инфраструктуры".

Другие страны, такие как Великобритания и Франция, не планируют смягчать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, раньше мая.

Нефть

Нефть Brent перешла к снижению на торгах в четверг, WTI остается в плюсе после публикации отчета ОПЕК.

По оценкам ОПЕК, меры, принимаемые властями стран по всему миру с целью сдерживания распространения коронавируса, охватывают 40% населения. Ограничения на передвижение людей и минимизация туризма внесут свой вклад в "тяжелую рецессию", отмечают в ОПЕК, прогнозируя снижение мирового ВВП на 1,5% в 2020 году.

Согласно прогнозу ОПЕК, глобальный спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн б/с. Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве снизилась на 0,36% - $27,59 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на 2,0% - до $25,528 за баррель.

Цены на нефть остаются около минимальных уровней за 18 лет, достигнутых в конце марта, несмотря на соглашение о рекордном сокращении добычи, заключенное в минувшее воскресенье государствами ОПЕК+.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, рубль по-прежнему смотрится гораздо лучше других валют на развивающихся рынках, и большую часть дня поддержку его котировкам оказывали цены на нефть. "Утром стоимость марки Brent опускалась до $27,5 за баррель, однако в дальнейшем котировки восстановили существенную часть позиций и поднимались до $29 за баррель. К окончанию рабочего дня котировки скорректировались и ушли в минус. Рубль в течение дня проходил отметку в 73,8 по доллару, однако ближе к окончанию рабочего дня был вынужден скорректироваться в сторону 74,2, хотя сохранил при этом заметный плюс в паре с долларом. Коррекция рубля к вечеру произошла как из-за ухода цен на нефть в отрицательную зону, так и ухудшения настроения инвесторов на глобальных рынках. В частности, снижению аппетита инвесторов к риску способствовала публикация данных из США о падении индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии в апреле, падении объема строительства новостроек в марте и сохранении числа заявок на пособия по безработице на высоком уровне", - отметил Кравченко.

"Рубль активно укреплялся в четверг. Мрачные прогнозы МВФ и МЭА испортили настроение российским инвесторам накануне, но также создали базу для возникновения ожиданий того, что мировая экономика может более быстро выйти из сложившейся ситуации. Германия с 20 апреля разрешает работу малых магазинов при соблюдении санитарных мер, а с 4 мая начнут работать школы. Впрочем, массовые мероприятия останутся запрещенными до 31 августа. Германия является ключевым торговым партнером РФ в Европе. Соответственно, рестарт немецкой экономики должен позитивно сказаться на потреблении российского экспорта. Поэтому мы наблюдаем укрепление рубля на надеждах восстановления сырьевого спроса", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

ЦБ РФ 14 апреля продал валюту на 12,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 12,87 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России также в рамках бюджетного правила с 10 марта осуществлял упреждающие операции по продаже валюты.

ЦБ РФ 10 апреля продал валюту на 12,9 млрд рублей, 9 апреля - на 13 млрд рублей, 8 апреля - на 13,2 млрд рублей, 7 и 6 апреля - на 13,2 млрд рублей и 13,4 млрд рублей соответственно.

Таким образом, на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 65,7 млрд рублей, из которых 52,3 млрд рублей пришлись на регулярные продажи валюты в рамках бюджетного правила, а 13,4 млрд рублей - на упреждающие продажи валюты в рамках бюджетного правила.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 17 апреля на 99,74 копейки, до 74,7119 руб./$1, и поднял курс евро на 60,6 копейки, до 81,2791 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся на 31,41 копейки по отношению к среде и составил 74,3585 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 8,33 копейки и составил 74,2887 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 889,309 млн, из которых $612,336 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 276,973 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 20,25 копейки, до 80,9912 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 40,12 копейки и составил 80,7711 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR645,16 млн, из которых EUR240,319 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR404,841 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 6,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 6,26% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 6,39% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 3 б.п. - до 6,56% годовых, ставка на срок 6 месяца увеличилась на 7 б.п. - до 6,71% годовых.