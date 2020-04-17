Железнодорожные операторы попросили РЖД поддержать идею о "глубоких скидках"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ, объединяет крупных и средних владельцев грузового подвижного состава) попросил РЖД поддержать предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), по которому РЖД смогут давать скидки до 99% к тарифу.

Как пишет в пятницу "Коммерсантъ", соответствующая инициатива содержится в письме председателя президиума СОЖТ Игоря Ромашова от 9 апреля. Сейчас максимальная скидка в зависимости от класса груза составляет от 12,8 до 50%.

Позиция главы РЖД

Но, по информации газеты, монополия не считает предложения операторов приемлемыми, следует из ответа главы "Российских железных дорог" Олега Белозерова от 16 апреля. Он пишет, что отмена нижней границы "тарифного коридора" не может быть поддержана, поскольку "создаст необоснованные ожидания о возможности массового снижения уровня тарифов" ниже экономически обоснованной планки.

Напомнив о крупных скидках на экспортные перевозки угля, глава РЖД отмечает, что перспективным вариантом будет отказ от госрегулирования тарифов в сегментах, конкурирующих с другими видами транспорта (перевозки контейнеров, автомобилей, нефтегрузов и рыбы).

А формирование "глубоких скидок" для грузоотправителей может быть обеспечено и без дополнительных регуляторных решений: "предоставление операторскими компаниями скидок на свои услуги до 99% будет хорошим сигналом для участников рынка", сообщается в письме.

Кроме того, добавляет издание, Союз ж/д операторов предложил "Российским железным дорогам" в качестве антикризисной меры ввести до конца 2020 года мораторий на плату за простой вагонов на путях общего пользования или установить ее "на символическом уровне".

В условиях кризиса операторы оптимизируют парк и направляют избыток на отстой, а "мероприятия логистического характера не могут нивелировать падение погрузки и грузооборота", и невостребованным становится подвижной состав, уже следующий на площадку погрузки или даже прибывший на станцию назначения, отмечается в документе.

"Профицит вагонов в одночасье образовался даже в стабильно работающих сегментах рынка", - констатирует Ромашов. Сейчас договорная плата за отстой - 118-227 руб. за вагон в сутки, она уменьшается при простое более 60 суток. На станциях выгрузки и перемещения она составляет 152-291 руб. в сутки, причем в точках выгрузки через трое суток увеличивается впятеро.

РЖД предложили максимально вовлечь вагоны в работу своей электронной площадки

Белозеров, пишет "Коммерсантъ", ответил, что снижение или обнуление платы за отстой "потребует компенсации затрат из других источников", которые сейчас "направлены на поддержание стабильной работы транспорта". РЖД предлагают максимально вовлечь вагоны в работу своей электронной торговой площадки (ЭТП): в условиях карантинных мер у клиентов появился дополнительный спрос, для поставщиков вагонов площадка работает бесплатно, но ею пользуются лишь 17 операторов.

"Действительно, с конца марта мы видим увеличение активности на ЭТП, которое вызвано разными причинами - переход компаний на "удаленку", невозможность вести обычные переговоры, а также в условиях запретов на перемещение - потребность воспользоваться услугами именно железнодорожного транспорта", - пояснил газете представитель оператора ЭТП - ООО "Цифровая логистика". По данным центра фирменного транспортного обслуживания РЖД, с 25 марта компания привлекла 230 новых клиентов, которые пришли с автомобильного транспорта.

Вторая мера - "исключение неэффективной заадресовки порожних вагонов под перевозки, объективно не обеспеченные грузовой базой, или под ожидание возможных перевозок в будущем", добавляет газета. На подъездных путях сейчас находится 310 тыс. невостребованных вагонов, а на путях общего пользования - 134 тыс., что почти вдвое больше, чем год назад, пояснил изданию представитель монополии.

"Отмена платы за пользование общими путями ставит нас в неравные условия с путями необщего пользования: все, что сейчас за деньги стоит на них, будет стоять на инфраструктуре, и ситуация на сети не только не улучшится, а станет катастрофической", - отметил он.

Ставка оперирования формируется рыночной конъюнктурой, на рынке полувагонов она менее чем за год упала вдвое, сказал "Коммерсанту" источник на операторском рынке. Доходная база операторов сжимается, а "затраты в пользу "Российских железных дорог", львиную долю которых сегодня составляет отстой, растут", отметил собеседник газеты.

Вагон, который идет в адрес грузополучателя, сегодня зачастую становится невостребованным еще в пути ввиду изменения целей сбытовой политики грузоотправителей. "Сегодня более 30 дней без операций на сети простаивает более 60 тыс. вагонов, более 100 тыс. не востребованы. При этом эти вагоны как раз и закупались с упором на долгосрочную программу развития РЖД, которая сейчас не исполняется", - отметил собеседник издания.

"Тем более странно предложение о переходе на электронную торговую площадку при сжатии грузовой базы, и возникает вопрос обоснованности продвижения услуг этой площадки со стороны "Российских железных дорог", - добавил источник.