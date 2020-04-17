Коронавирус "заморозил" ряд инвестпроектов в АПК

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые инвестпроекты в российском АПК оказались заморожены из-за ограничений, связанных с коронавирусом, например, из-за остановки строек, заявили в Минсельхозе.

"Такие проекты, к сожалению, есть. Каждый регион в соответствии с указом президента определяет свой перечень предприятий, которые продолжают работу. Ситуация очень разная. В ряде субъектов было принято решение не останавливать стройки, как например, в Московской области, а в некоторых, где ситуация наименее благоприятна, проекты пока заморожены. Многое будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки", - сказала журналистам замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

По ее словам, Минсельхоз подготовит меры поддержки для таких проектов. "Мы понимаем существенные риски предприятий, связанные с задержкой строительства и запуска объектов, и будем вырабатывать меры поддержки для них. В первую очередь в части пролонгации платежей по кредитам, потому что практически все инвестпроекты у нас реализуются за счет кредитных средств", - заявила Лут.

"В таком случае предприятия смогут преодолеть этот сложный период и сдвинуть сроки ввода объектов в эксплуатацию", - добавила она.