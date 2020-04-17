Вечерние торги на рынке акций "Московской биржи" начнутся 22 июня

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Старт вечерней торговой сессии на рынке акций Московской биржи по просьбам участников рынка перенесен с конца мая на 22 июня 2020 года, говорится в сообщении организатора торгов.

Вечерние торги будут проходить с 19:00 до 23:50 по московскому времени.

На начальном этапе станут доступны 25 наиболее ликвидных акций из состава индекса МосБиржи, до конца года в список торгуемых инструментов войдут все акции 38 акций из индекса.

Вечерняя сессия будет проводиться в основном режиме Т+2, будут доступны переговорные сделки с центральным контрагентом и режим неполных лотов. Операции репо в период вечерней сессии не осуществляются.

Как сообщалось, со 2 марта 2020 года началось тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций. Ранее Московская биржа планировала запустить вечерню сессию в конце мая 2020 года.

Сейчас торговать долевыми бумагами можно с 10:00 до 18:45 по московскому времени. Таким образом, период торговли акциями увеличится с 8 часов 45 минут до 13 часов 50 минут в сутки.