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Цена нефти WTI упала до минимума за более чем 18 лет

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Нефть WTI усилила падение в ходе торгов в пятницу, Brent продолжает слабо дорожать.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 15:51 по московскому времени подешевел на $1,99 (10,02%) - до $17,88 за баррель. Ранее в ходе торгов цена контракта опускалась до минимальных с ноября 2001 года $17,65 за баррель, пишет Trading Economics.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $28,02 за баррель, что на $0,2 (0,72%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

нефть

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