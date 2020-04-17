Рынок акций РФ в пятницу вырос на ожиданиях смягчения карантина на Западе

Неделю российский рынок акций закрыл в минусе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на постепенное снятие карантина по COVID-19 на Западе; неделя завершилась снижением основных индексов.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2534,97 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1078,69 пункта (+1,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,4%.

Доллар просел до 74,02 рубля (-0,13 рубля), утром курс падал к 73,4 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 5,3-5,6%, доллар вырос на 0,27 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Мосбиржи" (+4,4%), "Роснефти" (+2,7%), "АЛРОСА" (+2,6%), "Интер РАО" (+2,6%), "Мечела" (+2,6%), АФК "Система" (+2,5%), "РусГидро" (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "Газпром нефти" (+2%), Сбербанка (+1,8%), "Башнефти" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Магнита" (+1,2%), "Татнефти" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Норникеля" (+1%).

Подешевели акции ПАО "Лензолото" (-4,3%), Polymetal (-2,3%), ПАО "Полюс" (-2,1%), "Селигдара" (-2,1%) на фоне снижения цен на золото (-1,5%, до $1705,9 за унцию). Также просели бумаги "РусАла" (-0,6%), "Яндекса" (-0,3%).

По словам ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, концовка недели на российском рынке прошла на позитивной волне. В Европе и США уже рассматривают, а местами применяют, планы по смягчению карантинных мер. В Китае ВВП снизился на 6,8% в I квартале, но в марте промышленное производство упало всего на 1,1% в годовом выражении. К тому же глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина намекнула, что снижение ставки будет рассматриваться в качестве основного варианта на следующем заседании регулятора 24 апреля.

Если на будущей неделе европейские страны и США продолжат работать в направлении снятия ограничений с бизнеса, то на рынках будет преобладать оптимизм, хотя нельзя исключать периоды снижения на фоне негативной статистики или каких-либо прогнозов, считает эксперт.

Ночные новости об эффективности препарата Gilead Sciences под названием Remdesivir при лечении пациентов в тяжелом состоянии коронавирусной инфекции обнадеживают в мыслях появления оружия в руках человечества против глобальной пандемии. Все секторы в Европе растут, а сектор путешествий и гостеприимства показывал рост более 6%.

Саудовская компания Saudi Aramco объявила о том, что снизит поставки своим клиентам как внутри страны, так и за ее пределы, до 8,5 млн б/с, что соответствует обязательствам в рамках нового нефтяного соглашения. Американская ConocoPhillips (SPB: COP) планирует снизить североамериканское производство на 225 тыс. б/с. Таким образом, производители начали озвучивать свои планы по снятию навеса предложения с рынка, что должно принести свои плоды в обозримом будущем. С другой стороны, если в Европе и США продолжат смягчать карантинные меры, то спрос также начнет восстанавливаться раньше, чем это ожидалось, считает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", надежды на восстановление мировой экономики подкрепляются представленным президентом США Трампом планом по поэтапному снятию ограничений, реализация которого в наименее пострадавших штатах может стартовать уже в пятницу, а также ощутимым улучшением ситуации с COVID-19 в Германии.

Можно наблюдать стабилизацию динамики заболеваемости в США, однако о замедлении пока говорить не приходится, критической она остается во Франции и Великобритании. Вкупе это может спровоцировать пересмотр ближайших перспектив восстановления деловой активности и спровоцировать новый виток распродаж на фондовых рынках. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать последствия коронавируса для крупнейшего бизнеса в квартальных отчетах американских компаний.

Прогноз ОПЕК

Согласно прогнозам ОПЕК, во втором квартале ожидается среднее снижение спроса на нефть в объеме 6,8 млн б/с, однако к четвертому кварталу цифра составит уже 3,5 млн б/с. Это может создать возможности для восстановления цен к концу года, однако в ближайшей перспективе давление на котировки нефти сохранится, полагают эксперты.

В целом, негативная макростатистика из США и Китая создает риск ухудшения ожиданий рынка о влиянии пандемии на экономику и может спровоцировать новый виток выхода инвесторов из рисковых активов, в том числе рублевых. Операции ЦБ РФ и Минфина продолжают поддерживать курс рубля ниже 75 руб./$1, при этом потенциал для укрепления российской валюты остается ограниченным до разрешения ситуации на нефтяном рынке. Кроме того, на прошедшей пресс-конференции ЦБ РФ председатель регулятора Эльвира Набиуллина продолжила придерживаться мягкой риторики относительно ключевой ставки и в очередной раз подчеркнула, что вопрос снижения ставки будет рассмотрен уже на заседании в следующую пятницу. Ожидания продолжения смягчения ДКП повышают привлекательность российского долга, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции золотодобытчиков ожидаемо корректировались вниз наряду с котировками золота. Мировые рынки в пятницу выросли, инвесторы начинают адаптироваться к слабым макроэкономическим данным и предпочитают фокусироваться на надеждах скорого достижения пика заболеваний коронавирусом и восстановления экономической активности. Кроме того, на рынок поступают сообщения об успешном тестировании лекарства против заболевания.

Нефтяные котировки

Котировки нефти Brent пытаются сохранить поддержку $27,5 за баррель, которая может позволить им продолжить попытки штурма уровня $30 за баррель. С фундаментальной точки зрения как минимум до мая особенных позитивных сигналов рынку нефти ждать не приходится. "Быкам" можно рассчитывать разве что на оптимизм, связанный с надеждами на скорый пик пандемии.

Индексы

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу удержались выше средних полос Боллинджера дневных графиков 2530 и 1050 пунктов, а значит, "быки" пока не теряют надежды поднять их выше, в район апрельских пиков 2715 и 1170 пунктов. Краткосрочный импульс к росту на рынке на уходящей неделе, однако, ослаб, что указывает на повышенные риски возвращения к продажам при преодолении поддержек.

Следующая неделя ожидается более спокойной с точки зрения макроэкономических данных, а самым напряженным днем может стать четверг, когда будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в Европе и США за апрель, а также еженедельная статистика по американскому рынку труда. Риски возвращения к продажам при негативных сигналах сохраняются, но панические настроения с рынков на данный момент ушли. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2450-2600 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в пятницу индексы акций выросли (японский Nikkei 225 прибавил 3,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%) благодаря данным о ВВП Китая, "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 2,8-3,4%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 1,6%, превысив 2840 пунктов).

Президент США Дональд Трамп уверен, что и Штатам, и другим странам G7 удастся преодолеть кризис, вызванный пандемией COVID-19. Кроме того, Трамп заявил, что власти американских штатов, в которых ситуация с коронавирусом COVID-19 не представляет опасности, могут при желании начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы.

По данным президента США, почти 30 штатов могут в очень недалеком будущем рассмотреть возможность снятия части ограничений и начать процесс поэтапного возвращения к нормальной жизни.

Китайский ВВП рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% в годовом выражении (первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением в 1992 году) при прогнозах снижения на 6,5%. При этом падение ВВП относительно четвертого квартала 2019 года составило 9,8% при ожидавшемся снижении на 9,9%.

В США индекс опережающих экономических показателей Conference Board в марте снизился до минус 6,7%, при прогнозах падения до минус 7,2%.

Нефть Brent в пятницу подросла на ожиданиях, что США планируют постепенно возвращать экономику в нормальное русло; цена к 18:50 по Москве находилась на $1 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $28,33 за баррель (+1,8% и +0,5% в четверг).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Уралсиба" (+10,8%), ПАО "Тантал" (+6,6%), ПАО "Павловский автобус" (+6,4%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+4,6%), "Распадской" (+4,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Диод" (-15,6%), ПАО "Мультисистема" (-6,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-6,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,174 млрд рублей (из них 13,685 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).