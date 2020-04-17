Рубль вечером разнонаправленно торгуется к доллару и евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Доллар отыграл часть потерь первой половины дня, евро перешел к росту на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления в паре с евро, следующим за котировками единой валюты на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 74,07 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 7,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,62 РУБ./EUR1, подорожав на 27 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,9 копейки - до 77,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за котировками валют на глобальном рынке. Участники торгов фиксируют прибыль по доллару в том числе, в паре с евро, на фоне сигналов об улучшении ситуации с эпидемией коронавируса и сообщений об успешном испытании разработанного американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщило медицинское издание Stat. Оно ссылается на видео, сделанное одним из исследователей медицинского центра Чикагского университета, участвующим в тестировании препарата remdesivir. В нем говорится, что большинство пациентов, проходивших лечение, были выписаны из больницы, лишь двое скончались.

Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для перезапуска отраслей американской экономики, приостановленных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Поддержку рынкам продолжают оказывать и планы ряда европейских стран постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Власти Дании планируют снять еще один ряд ограничений, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

С 20 апреля будет разрешено возобновить работу таким предприятиям малого бизнеса, как, например, парикмахерские, салоны красоты и автошколы. Ранее на этой неделе стало известно, что школьникам до 5-го класса и дошкольникам в Дании позволили возобновить посещение занятий. Школьники старше 11-12 лет продолжают обучаться дистанционно.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель накануне заявила, что страна готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.

Отсутствие реакции на статданные о падении ВВП Китая

При этом глобальные инвесторы почти не отреагировали на статданные о падении ВВП Китая. Показатель рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% в годовом выражении - это первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением (ГСУ) в 1992 году.

Вопрос о снижении ключевой ставки в РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что вопрос о снижении ключевой ставки будет предметно рассмотрен на заседании совета директоров ЦБ РФ уже в следующую пятницу, 24 апреля. Заседание является опорным с публикацией пресс-релиза по ключевой ставке, среднесрочного макроэкономического прогноза и с пресс-конференцией председателя регулятора.

"Мы считаем, что основным вариантом, который мы будем рассматривать - это будет возможность снижения ставки. Думаю, что будем детально рассматривать ее в разных экономических сценариях и в том числе - какого размера шаги могут быть предприняты", - заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Повышение ставки маловероятно. Но все детально будет рассматриваться на заседании совета директоров на следующей неделе", - добавила глава ЦБ РФ.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль пытался расти на фоне сигнала от главы ЦБ России о возможном снижении ключевой ставки на заседании 24 апреля. "Сегодня днем рубль попытался расти на фоне сигнала от главы ЦБ России о возможном снижении ключевой ставки на заседании 24 апреля. Хотя консенсус рынка заключается в ее снижении на 25 б.п., некоторые аналитики считают, что снижение будет сразу на 50 б.п. На этом фоне кривая ОФЗ опустилась на 15-20 б.п. Помимо этого, рискованные активы поддерживаются общим ощущением победы над пандемией.

Руководство к возобновлению экономической активности

Вчера администрация Дональда Трампа выпустила руководство штатам для поэтапного снятия ограничений и возобновления экономической активности. По словам главного иммунолога целевой группы по коронавирусу в Белом доме, план предусматривает "довольно продуманную программу для восстановления нормального состояния". Ряд европейских стран уже на следующей неделе собирается открыть некоторые предприятия малого бизнеса и детские сады. Рубль также поддерживается проводимыми операциями ЦБ по продаже валюты", - отметила Наумова.

"Настроения на российском валютном рынке вновь несколько улучшились, несмотря на сохранение нефтяных котировок вблизи отметки $28 за баррель. Умеренное укрепление рубля в моменте происходит на фоне оптимизма на глобальных площадках на фоне новостей об успешных результатах испытания экспериментального лекарства от коронавируса в Чикаго. Кроме того, российский рынок, как и прочие финансовые рынки, игнорирует негативную статистику из Китая благодаря позитивным новостям о возможном скором смягчении карантинных мер в США", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в пятницу. WTI продолжает сильно дешеветь на опасениях быстрого заполнения нефтехранилищ в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве увеличилась на 2,12% - до $28,41 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,29% - до $25,2 за баррель.

Намного более заметны темпы снижения демонстрирует фьючерс на нефть WTI на май, цены на который в ходе торгов пятницы опускалась до минимальных с ноября 2001 года $17,65 за баррель, пишет Trading Economics. В 19:00 МСК фьючерс на нефть WTI на май подешевел на 7,95% - до $18,3 за баррель.

Ближайший контракт WTI торгуется с большой скидкой к более поздним контрактам в связи с опасениями, что мощности хранения вскоре будут исчерпаны, пишет MarketWatch. Как отмечает Bloomberg, это объясняет разрыв динамики Brent и WTI.

Июльский контракт WTI торгуется примерно на $12 за баррель дороже майского, отметил главный аналитик по сырьевым рынкам Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

"Такое крутое контанго свидетельствует о сильной напряженности на физическом рынке, поскольку нефтехранилища в США заполняются с рекордной скоростью", - отметил он.

Как сообщает The Wall Street Journal, направляющиеся в сторону побережья Мексиканского залива танкеры с саудовской нефтью могут еще сильнее усугубить ситуацию с рекордным избытком предложения на рынке США.

Саудовская нефть в объеме, примерно в семь раз превышающем тот, что регион обычно получал от страны в тот же месяц в прошлом году, быстро заполнит места в нефтехранилищах, что окажет давление на уже низкие цены в ключевых регионах, где добывается сланцевая нефть, и заставит производителей приостановить добычу.

ЦБ РФ 15 апреля продал валюту на 13 млрд рублей, следует из данных Банка России. 14 апреля объем продаж валюты составил 12,8 млрд рублей, 13 апреля - 12,87 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России также в рамках бюджетного правила с 10 марта осуществлял упреждающие операции по продаже валюты.

ЦБ РФ 10 апреля продал валюту на 12,9 млрд рублей, 9 апреля - на 13 млрд рублей, 8 апреля - на 13,2 млрд рублей, 7 и 6 апреля - на 13,2 млрд рублей и 13,4 млрд рублей соответственно.

Продажа валюты Центробанком

Таким образом, на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 65,7 млрд рублей, из которых 52,3 млрд рублей пришлись на регулярные продажи валюты в рамках бюджетного правила, а 13,4 млрд рублей - на упреждающие продажи валюты в рамках бюджетного правила.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 76,78 копейки, до 73,9441 руб./$1, и опустил курс евро на 1,1681 рубля, до 80,111 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился на 36,32 копейки по отношению к четвергу и составил 73,9953 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 24,42 копейки и составил 74,0535 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 743,44 млн, из которых $755,032 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 988,408 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 84,9 копейки, до 80,1422 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве снизился на 38,98 копейки и составил 80,3688 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR463,501 млн, из которых EUR161,967 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR301,534 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 5 б.п. - до 6,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 6,41% годовых, ставка на срок 3 месяца - на 1 б.п., до 6,57% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 6,73% годовых.