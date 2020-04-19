Костин счел, что ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги по спецпрограммам

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Банк России мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках антикризисных спецпрограмм, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.

"Я хоть и опасаюсь навлечь гнев Центрального банка, но мне представляется, что ЦБ мог бы предоставлять более дешевые деньги - исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам", - заявил он.

"ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет", - сказал он.

ЦБ в конце марта запустил новую программу поддержки кредитования малых и средних предприятий с совокупным лимитом 500 млрд рублей. Из этого объема 150 млрд рублей предназначено на выплату зарплаты сотрудникам малых предприятий, пострадавших от распространения коронавируса. Кредиты ЦБ на эти цели предоставляются кредитным организациям по ставке 4% годовых и на срок 1 год. Ставка по кредитам, предоставляемым банками компаниям в течение первых шести месяцев должна составлять 0%. Правительство, в свою очередь, выделит банкам субсидию в размере 2,6 млрд рублей для обеспечения нулевой ставки. Заемщик сможет оплатить основной долг по окончании кредитного договора, или с 1 октября 2020 года, в соответствии с графиком. В скором времени эта программа распространится на средние и крупные компании.

Кроме того, по кредитам в рамках уже действовавшей программы рефинансирования МСП с лимитом 175 млрд рублей Банк России снизил ставку с 6% до 4%. Конечная ставка по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5%.

ЦБ также увеличил с 1,5 трлн до 5 трлн рублей максимальный лимит по безотзывным кредитным линиям, включаемыми системно значимыми банками в расчет норматива краткосрочной ликвидности (LCR) и снизил плату за пользование этими линиями с 0,5% до 0,15%.

Количественное смягчение

Вместе с тем, по мнению Костина, в российских реалиях нецелесообразно прибегать к методам стимулирования экономики, которые используют иностранные центробанки, в том числе применение количественного смягчения. "Я бы не стал напрямую использовать методы, которые применяют на Западе, у нас разные экономики. Мы десятилетиями боролись с инфляцией, и все равно потенциально ее рост у нас более вероятен, чем в западных странах", - сказал он.

Меры "количественного смягчения" и тем более активные прямые вливания в экономику из средств Центробанка - так называемые "вертолетные деньги", не актуальны для России, сейчас хватает стандартных инструментов денежно-кредитной политики, заявила 17 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Покупка на рынке ценных бумаг и гособлигаций центральными банками - это нестандартные меры, это мера "количественного смягчения". И обычно ее применяют страны, которые уже исчерпали возможность применения стандартных мер, у которых ставки около 0% или даже в отрицательной зоне. И им нужно принимать меры для того, чтобы повышать инфляцию, возвращать инфляцию к цели в странах, где очень низкая инфляция. У нас такой ситуации нет: у нас ключевая ставка пока 6%. И у нас есть все возможности для того, чтобы использовать стандартные инструменты денежно-кредитной политики", - сказала она.