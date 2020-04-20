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ВТБ продаст здание для Счетной палаты за 930,7 млн рублей

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Управление делами президента планирует купить у ВТБ здание в центре Москвы за 930,7 млн рублей, следует из закупочной документации ведомства. В цену вошла стоимость используемого имущества, которое банк обязуется передать новому владельцу здания.

Речь идет о здании площадью 3600 квадратных метров по адресу улица Бурденко, дом 1 (недалеко от метро "Парк Культуры"). Объект находится в перечне непрофильных активов, которые ВТБ планирует продать в 2020 году. Банк собирался продать его неназванной госструктуре.

Корпус находится рядом со зданием Счетной палаты. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе контрольного ведомства, изначально они оба строились как части единого комплекса.

"Сейчас оно возвратится в единый контур и будет использоваться для размещения структурных подразделений Счетной палаты. Переезд начнется в третьем квартале этого года", - сообщили в пресс-службе.

ВТБ Счетная палата Управделами президента Москва

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