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Производители продуктов предложили мораторий на новую маркировку и промо-акции в сетях

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Представители ряда отраслевых ассоциаций агропродовольственного сектора направили в правительство письмо, в котором предлагают ввести мораторий на изменение законодательства, а также предусмотреть некоторые временные ограничения для торговых сетей.

В сфере взаимоотношений производителей с торговлей предлагается обязать торговые сети закрепить в договорах поставки положения, которые устанавливали бы мораторий на применение штрафных санкций и неустоек за недопоставку и несвоевременную поставку продовольственных товаров, а также на проведение акций по продвижению таких товаров по сниженной цене.

Также предлагается отказаться от расширения дорогостоящей системы маркировки товаров контрольно-идентификационными знаками на новые отрасли, в том числе молочную отрасль и производство упакованной воды.

Предложены и мораторий на введение новых экологических и утилизационных сборов, доработка концепции расширенной ответственности производителя с участием бизнес-сообщества, временная отмена требования для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в части обязательного получения комплексного экологического разрешения.

Как считают авторы письма, следует также временно отменить ввозные таможенные пошлины на приоритетные товары, в том числе оборудование, сельхозтехнику и запасные части к ним, ингредиенты к кормам (аминокислоты, витамины и т.д.), ветеринарные препараты, сырье и полуфабрикаты, другие товары, используемые в сельскохозяйственном производстве и пищевой промышленности.

По их мнению, сохранению стабильности предприятий отрасли также будет способствовать увеличение объемов льготного краткосрочного кредитования, снижение максимальной кредитной ставки до 2%.

Авторы письма также призывают правительство осуществлять мониторинг и контроль цен на минеральные удобрения, средства защиты растений, ГСМ и энергоносители для сельхозпредприятий и перерабатывающей промышленности, а также ингредиентов, которые составляют значительную долю в затратах при производстве сельхозпродукции.

Они также высказываются за введение практики ускоренных процедур (временное декларирование) при таможенном оформлении импорта семенного материала, средств защиты растений, запасных частей для сельхозтехники, пищевых добавок и ингредиентов, запчастей и расходных материалов для импортного оборудования для перерабатывающей промышленности, а также за свободное перемещение внутри страны готовой продукции, сырья, ингредиентов, упаковки.

Предлагается также установить упрощенные процедуры пересечения границ РФ для российских и иностранных работников критических профессий, обеспечивающих непрерывную деятельность предприятий отрасли, по примеру введенных в ряде зарубежных стран. В частности, это касается специалистов в области информационных технологий, инженерных специалистов, руководителей.

Авторы письма также высказались за организацию стабильного и приоритетного обеспечения предприятий АПК и пищевой промышленности средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами.

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