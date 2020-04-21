Индекс РТС упал до минимума с начала апреля на фоне обвала нефти и рубля

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем во вторник упал в район 1000 пунктов по индексу РТС (минимум с начала апреля) на фоне общемировых распродаж на фондовых площадках и обвала нефти из-за острого дефицита емкостей для хранения сырья. Лидируют в откате нефтяники во главе с "Татнефтью", а растут бумаги золотодобывающих компаний.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2479,97 пункта (-1,8%), индекс РТС - 1018,72 пункта (-4,6%, минимум дня - 1005,86 пункта); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4%.

Доллар вырос до 76,67 рубля (+1,12 рубля), максимум сделок составил 77,28 руб.

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (-3,4% и -4,1% "префы"), АФК "Система" (-4%), "ЛУКОЙЛа" (-3,2%), "Сургутнефтегаза" (-2,8%), "Мосбиржи" (-2,7%), "РусАла" (-2,7%), "Яндекса" (-2,5%), "Норникеля" (-2,5%), "Газпром нефти" (-2,4%), "Интер РАО" (-2,3%), ВТБ (-2,3%), "Россетей" (-2,2%), "Газпрома" (-1,9%).

Выросли бумаги Polymetal (+3,3%), "Селигдара" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,4%), "Бурятзолото" (+0,7%), несмотря на просевшее в цене золото (-1,2%, до $1690,3 за унцию).

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, цена на нефть оказалась под двойным ударом - переизбытка предложения и дефицита мощностей для хранения. Курс рубля также находится под давлением низких цен на нефть и предстоящего в эту пятницу понижения ключевой процентной ставки ЦБ РФ. Тревожно настроение и на азиатских площадках - в СМИ появились сообщения о тяжелой болезни лидера Северной Кореи. В итоге инвесторы выходят из рискованных активов, так как все очевиднее заявляют о себе последствия пандемии в макроэкономических индикаторах и финансовых результатах корпоративного сектора. В таких условиях лучше рынка выглядят защитные активы в ТМТ-секторе (МТС, "Ростелеком", Mail.ru) и производители золота.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, во вторник падение цен продолжилось, эталонный сорт Brent теперь можно ожидать в районе $20 за баррель, где возможна остановка. Нефтяные компании несут огромные убытки, и они еще не полностью заложены в котировках акций. Поэтому бумаги данного сектора стоит покупать лишь спекулятивно.

Не исключено, что нефтяные компании, если не откажутся от выплат дивидендов за прошлый год, то значительно их сократят от ожидаемого уровня. Для доллара целью роста выступает район 80 руб., но, учитывая валютные интервенции Банка России, движение к этой первой цели девальвации вряд ли будет резким. ЦБ РФ во вторник может увеличить продажи долларов и евро из-за падения цен на нефть.

Слабый рубль создает преимущества ненефтяным экспортерам, прежде всего бумагам металлургов с высокими дивидендами ("Северсталь", ММК и НЛМК). "Норильский никель" отыгрывает падение цен на свою основную продукцию: никель, платину и палладий, поэтому роста акций ГМК не ожидается. Но среднесрочно бумаги "Норникеля" выглядят намного привлекательнее "нефтянки", и на просадках их стоит аккуратно подбирать, считает Антонов.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, распространение коронавируса в мире продолжает умеренно замедляться, но остается весьма высоким, что не добавляет оптимизма инвесторам (в понедельник было зафиксировано около 70 тыс. новых случаев заболевания).

Вышедшие во вторник немецкие индексы экономических ожиданий от ZEW за апрель вряд ли будут иметь значимое влияние на рынок, поскольку инвесторы понимают, что в апреле европейская экономика фактически была поставлена на паузу. Ограничить негативные настроения на площадках может более конкретная информация о новом пакете поддержки американской экономики, стоимость которого может составить около $500 млрд, о чем накануне сообщил президент США Трамп.

Майская нефть WTI упала ниже нуля - это означает, что продавцы нефти готовы были доплатить покупателю, чтобы у них забрали сырье. Так происходит, поскольку каждый незакрытый нефтяной контракт должен быть ликвидирован путем физической поставки нефти, но большинство биржевых игроков, которые купили эти контракты в спекулятивных целях, физически покупать нефть не собирались. При этом совершить обратную операцию (продать этот контракт) спекулянты не могут, поскольку на рынке нет покупателей из-за проблем с хранением нефти.

Цены на WTI по июньским контрактам упали в район $15 за баррель. Сообщения Трампа о том, что США готовы заполнить стратегический нефтяной резерв страны на фоне низких цен на нефть, не оказывают значимой поддержки нефтяным котировкам, поскольку оставшиеся незаполненные мощности для хранения нефти в США (около 75 млн баррелей) могут быть заполнены менее чем за неделю в условиях того, что предложение сырья превышает спрос примерно на 20-25 млн б/с. Таким образом, ключевым фактором для нефтяного рынка остается спрос на нефть, дальнейшая динамика которого будет зависеть от скорости восстановления мировой экономической активности по мере снятия карантинных ограничений, полагают эксперты Нордеа банка.

В США накануне индексы снизились на 1-2,4% на фоне рекордного падения цен на нефть, оказавшего давление на акции энергетических компаний.

Резкое падение спроса в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

Примерно пятая часть компаний, входящих в индекс S&P 500, опубликуют на этой неделе свои финансовые отчеты, что даст инвесторам представление о том, как меры, принимаемые для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции, повлияли на различные сектора экономики. В центре внимания будут в первую очередь результаты авиаперевозчиков и технологических компаний.

Но эти отчеты, вероятно, не отразят всех последствий распространения COVID-19, поскольку повсеместное закрытие экономики США произошло лишь в последние несколько недель квартала. Поэтому инвесторы, вероятно, будут ждать указаний руководителей компаний на то, какими могут быть долгосрочные последствия кризиса, вызванного коронавирусом.

Следом за США во вторник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng - 2,2%), минусуют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2-2,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 1,3%).

Индекс доверия к текущей ситуации в экономике Германии института Zew в апреле упал до минус 91,5 пункта при прогнозах падения до минус 77,5 пункта. Однако индекс доверия Zew в перспективе на 6 месяцев вырос до 28,2 пункта при прогнозах роста до минус 42 пунктов с мартовского уровня минус 49,5 пункта.

На нефтяном рынке цены остаются под давлением продавцов; цена Brent откатилась на $5,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени составила $20,93 за баррель (-18,2% и -8,1% в понедельник), июньская цена WTI - $15,94 за баррель (-22%).

По данным агентства Bloomberg, резервуары в Кушинге будут полностью заполнены на первой неделе мая. Аналитики Citi предупреждают, что если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире более быстро, цены на Brent последуют вниз за WTI.

Президент США Дональд Трамп сказал в понедельник, что падение цен - "краткосрочное явление" и цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в $25-28 за баррель".

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-10,2%), ПАО "Русская аквакультура" (-7,8%), ОАО "GTL" (-7%), ПАО "Диод" (-6,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-6%), "ТГК-14" (-5,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Курганская генерирующая компания" (+15,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+1,2%), "М.Видео" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 51,367 млрд рублей (из них 8,728 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,144 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа").