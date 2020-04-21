Евро впервые с 3 апреля поднялся выше 84 рублей

Фото: Reuters

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно растут на "Московской бирже" вечером во вторник. При этом курс евро поднялся выше 84 руб./EUR1 впервые с 3 апреля, курс доллара находится выше 77 руб./$1 впервые с 6 апреля.

Курс евро в 18:43 по Москве составил 84,05 руб./EUR1, поднявшись на 2,06 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 77,38 руб./$1 - плюс 1,83 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,93 рубля - до 80,38 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает сильно дешеветь к доллару и евро на фоне падающей нефти и снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Цены на нефть падают из-за рекордного переизбытка предложения в условиях того, что объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ пока так и не началось. Отсутствие свободных емкостей для хранения будет оказывать негативное влияние на цены.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:43 по Москве снизилась на 23,19% - до $19,64 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 33,14% - до $13,66 за баррель.