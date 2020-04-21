Рубль вечером подешевел к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно усилили темпы роста и находятся на максимальных отметках с первой недели апреля на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне ускорившей падение нефти из-за опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях отсутствия спроса.

Курс доллара США составил 77,19 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,64 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 77 руб./$1 впервые с 6 апреля. Евро стоил 83,79 руб./EUR1, подорожав на 1,8 рубля. Чуть ранее евро поднимался выше 84 руб./EUR1 впервые с 3 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,71 рубля - до 80,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах на фоне продолжающей обвально падать нефти и неприятия риска со стороны глобальных инвесторов. Ограничения, вводимые правительствами государств по всему миру с целью сдерживания распространения коронавируса, нанесли тяжелый удар по спросу на нефть, в то время как соглашение государств ОПЕК+ об ограничении добычи еще не начало действовать. В этих условиях глобальные мощности для хранения нефти оказались фактически исчерпанными.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что дал указания главам министерства финансов и министерства энергетики разработать план поддержки нефтяных компаний США.

"Мы никогда не подведем великую нефтегазовую промышленность США. Я поручил министру энергетики и министру финансов составить план, который сделает доступными средства, чтобы эти важнейшие компании, рабочие места были в безопасности в будущем", - написал он в своем твиттере.

Накануне Трамп заявлял, что падение цен - "краткосрочное явление", и цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в $25-28 за баррель".

Песков об апокалиптической окраске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также призвал не придавать обвалу майских фьючерсов на WTI, произошедшему 20 апреля, апокалиптическую окраску. "Вчера произошел обвал цен на фьючерсы, на майские фьючерсы. Цены на нефть уходили в отрицательные значения. Что касается вот этой вот свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно такой спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май. И безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску", - заявил Песков в ходе общения с журналистами во вторник.

"Главное здесь, что наше правительство и наше руководство располагает всеми необходимыми резервами для демпфирования негативных последствий такой международной волатильности для нашей экономики. И конечно, при необходимости все эти ресурсы, которые имеются под рукой, будут задействованы", - заявил Песков.

Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI усилили падение

Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI усилили падение на торгах во вторник, в то время как цена майских контрактов вернулась в положительную зону.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 упала на 22,84% - до $19,73 за баррель. В ходе торгов цена этих контрактов опускалась до $18,1 за баррель - минимума с 2002 года.

Июньские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 34,7% - до $13,34 за баррель. Их стоимость опускалась в ходе сессии до $11,6 за баррель, что соответствует минимумам с 1999 года, свидетельствуют данные FactSet.

Майские фьючерсы на WTI, срок действия которых истекает вместе с окончанием основной сессии на NYMEX во вторник (21:30 по Москве), перешли в положительную зону. Их стоимость выросла на 114,78% - до $5,56 за баррель. К окончанию торгов в понедельник цена майских контрактов рухнула на 306%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Падение цены WTI до отрицательного уровня было отмечено впервые в истории и связано с тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, неделя для рынков началась с беспрецедентного падения цен на нефть, что прежде всего связано с заполнением хранилищ (особенно в Кушинге) и отсутствием спроса на нефть из-за карантинных мер в условиях пандемии. "На фоне резкого падения спроса на нефть (на сколько именно, будет понятно только после снятия карантина) решение ОПЕК+ о снижении добычи оказало лишь кратковременный эффект. Не исключено, что мы увидим в ближайшие недели полное заполнение хранилищ и новые минимумы цен на нефть. Практически любые меры правительств основных нефтедобывающих государств и ОПЕК+ не смогут в краткосрочной перспективе оказать существенное влияние и стабилизировать рынок нефти. Сейчас следует обратить внимание на риторику стран-экспортеров, насколько они готовы договариваться, и на какие новые меры могут пойти", - подчеркнул Хомяков.

При этом, по словам Хомякова, рубль не остался в стороне, опустившись до 77 рублей к доллару, что можно назвать довольно спокойной реакцией на наблюдаемый обвал нефти. "В этой связи стоит отметить что у Банка России пока остается достаточно мер для контроля курса рубля, более того, уже озвучена возможность снижения ключевой ставки. На ближайшем заседании мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25-50 базисных пунктов. Также правительство заявляет о достаточности резервов для поддержки экономики в условиях длительного нахождения цен на нефть на низком уровне. В то же время, как вчера признал премьер-министр, уже принятые меры не достигают своих целей, а выделенные средства не расходуются. Например, в ряде регионов использовано менее 10% выделенных средств, то есть можно сделать вывод, что помощь до адресатов не доходит. Так как не все вопросы с получением помощи могут быть решены удаленно, возможно, что проблему можно будет решить только после ослабления карантинных мер. При этом мы отмечаем, что цены на нефть крайне некомфортны для бюджета страны (ниже 1700 рублей за баррель), но резервов должно хватить как минимум в кратко- и среднесрочной перспективе", - также отметил Хомяков.

"Рубль находится под давлением на фоне дешевеющей нефти. На рынках сохраняется тревожность, которая способствует укреплению доллара. Однако уже нельзя говорить о сметающей все волне паники, которая присутствовала в марте. Дорожает золото, серебро, никель. То есть можно говорить о том, что инвесторы все же подбирают активы, которые имеют шанс на рост в условиях будущего ослабления доллара, когда начнется восстановление экономики в США и Европе. Рубль также имеет шансы войти в списки первой очереди на инвестиции, так как сохраняет реальную доходность в отличие от доллара и евро. Однако на коротком отрезке времени давление на отечественную валюту сохраняется, и иначе быть не может из-за текущих котировок нефти", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Внимание участников рынка также остается сосредоточено на новостях, касающихся пандемии коронавируса. Некоторые страны начинают постепенно смягчать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом.

В ряде регионов ФРГ в понедельник открылись магазины площадью до 800 кв. м, в Берлине это произойдет с 22 апреля.

В Норвегии с понедельника возобновили работу детские сады, еще через неделю возобновятся занятия в начальной школе, в ряде университетов и колледжей. Также могут возобновить работу парикмахерские и другие предприятия в сфере услуг, если в них будут соблюдаться меры по борьбе с распространением вируса.

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, что система тестирования на наличие коронавируса хорошо налажена во всей стране. Его слова последовали на фоне недавней критики со стороны губернатора Мэриленда Ларри Хогана о трудной ситуации с наличием тестов. Американский лидер также отметил, что не сожалеет, что принял ранее в этом году жесткие меры по борьбе против COVID-19. По его оценке, если бы власти ничего не предприняли, в стране от последствий заражения умерли бы "миллион, а может, даже более двух миллионов человек".

Ранее Трамп обнародовал план постепенного перехода от карантинных ограничений к восстановлению нормальной экономической деятельности. Первый этап плана предусматривает, что переходить к смягчению ограничений власти штатов могут после того, как в них будет зафиксирована "нисходящая траектория" случаев выявления COVID-19 в течение 14-дневного периода или же "нисходящая траектория" положительных тестов в течение того же периода времени.

Что с Ким Чен Ыном

Тем временем разведка США проверяет данные о том, что Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. Это сообщение появилось после того, как южнокорейское интернет-издание Daily NK сообщило, что Ким Чен Ын проходит медицинское лечение на вилле в курортном уезде Хянсан за пределами Пхеньяна после сердечно-сосудистой процедуры.

"Насколько я понимаю, он боролся (с сердечно-сосудистыми проблемами) с августа прошлого года, но состояние ухудшилось после неоднократных посещений горы Пэкту", - сказал один неназванный источник южнокорейскому новостному изданию. Собеседник Daily NK утверждал, что Ким Чен Ын столкнулся с проблемами со здоровьем в последние месяцы из-за ожирения, курения и стресса.

В последний раз о появлении Ким Чен Ына на публике, на заседании Политбюро правящей Трудовой партии, сообщалось 11 апреля. Между тем, 15 апреля, в годовщину со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена традиционных сообщений о визите его внука в Кымсусанский Дворец Солнца не последовало.

Центробанк 17 апреля продал валюту на 14,8 млрд рублей

ЦБ РФ 17 апреля продал валюту на 14,8 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Днем ранее ЦБ РФ продал валюту также на 14,8 млрд рублей. 15 апреля объем продаж валюты составил 13 млрд рублей, 14 апреля - 12,8 млрд рублей, 13 апреля - 12,87 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 68,27 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России также в рамках бюджетного правила с 10 марта осуществлял упреждающие операции по продаже валюты.

Банк России 21 апреля провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 650 млрд рублей (при лимите 650 млрд рублей и спросе 716,2 млрд рублей) в среднем по ставке 5,88% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 апреля, банки разместили 1 трлн 130 млрд рублей (при лимите 1 трлн 130 млрд рублей и спросе 1 трлн 217,2 млрд рублей) в среднем по ставке 5,92% годовых.

ЦБ РФ 14 апреля провел доразмещение 30-го и 32-го выпусков КОБР в объеме 1 млрд 915 млн рублей и 3 млрд 466,6 млн рублей соответственно. Объем предложения 30-го выпуска равнялся 142 млрд 848,4 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала.

Объем предложения 32-го выпуска равнялся 305 млрд 839,9 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 22 апреля на 1,5905 рубля, до 76,2562 руб./$1, и поднял курс евро на 1,5141 рубля, до 82,616 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 2,181 рубля по отношению к понедельнику и составил 76,6718 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 2,1747 рубля и составил 76,7968 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 511,978 млн, из которых $1 млрд 227,129 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 284,849 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 2,0915 рубля, до 83,0698 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве поднялся на 2,2251 рубля и составил 83,2984 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR798,473 млн, из которых EUR265,571 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR532,902 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,35% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 6,37% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 6,42% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 6,53% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с понедельником - 6,63% годовых.