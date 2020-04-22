Mail.ru открыла продажу умной колонки с голосовым помощником Марусей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг Mail.ru Group объявил о начале продаж "Капсулы" - "умной колонки" на базе голосового помощника "Маруся".

Стоимость устройства составляет 7990 рублей. "Капсула" будет продаваться у онлайн-ритейлеров AliExpress и Ozon, а также в интернет-магазинах "М.Видео", "Связной", "Ростелеком" и "Мегафон".

Этот день настал! Капсула с Марусей внутри появилась в продаже!



Качественный звук, звонки ВКонтакте, веселые игры,

большой выбор сказок и фоновых шумов — это и многое другое ждет вас в Капсуле.

Заказывайте прямо сейчас на нашем сайте https://t.co/fK4pNA99Qq с доставкой на дом. pic.twitter.com/3ZyZUIJT0j — Маруся & Капсула (@MarusiaProject) April 22, 2020

Колонка интегрирована с системами "умного дома", с ее помощью можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой. Первыми партнерами Mail.ru Group по этому направлению стали ПАО "Ростелеком" и Redmond.

Мощность колонки составляет 30 Вт, в нее встроено три динамика, усилитель звука и шесть цифровых микрофонов для распознавания речи на расстоянии.