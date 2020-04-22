Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

Mail.ru открыла продажу умной колонки с голосовым помощником Марусей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг Mail.ru Group объявил о начале продаж "Капсулы" - "умной колонки" на базе голосового помощника "Маруся".

Стоимость устройства составляет 7990 рублей. "Капсула" будет продаваться у онлайн-ритейлеров AliExpress и Ozon, а также в интернет-магазинах "М.Видео", "Связной", "Ростелеком" и "Мегафон".

Колонка интегрирована с системами "умного дома", с ее помощью можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой. Первыми партнерами Mail.ru Group по этому направлению стали ПАО "Ростелеком" и Redmond.

Мощность колонки составляет 30 Вт, в нее встроено три динамика, усилитель звука и шесть цифровых микрофонов для распознавания речи на расстоянии.

Mail.ru Group

Новости

На Тюменском месторождении 14 нефтяников заразились коронавирусом

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Netflix сообщила о рекордном приросте подписчиков на 15,77 млн

Цена Brent опустилась ниже $17 за баррель на фоне хаоса на рынке

Цена Brent опустилась ниже $17 за баррель на фоне хаоса на рынке

Что случилось этой ночью: среда, 22 апреля

МЭА призвало ОПЕК+ скорее сократить добычу нефти

Профучастники попросили "Мосбиржу" продолжать торги деривативами при отрицательных ценах на базовый актив

Цена июньских фьючерсов на WTI опустилась ниже $7 за баррель

В "ЛУКОЙЛе" объяснили, что роботы "уперлись и загнали" цену WTI в минус

Минсельхоз РФ включил в свой перечень 66 системообразующих предприятий

Минсельхоз РФ включил в свой перечень 66 системообразующих предприятий
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');