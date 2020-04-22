Спотовая цена на газ в Великобритании приблизилась к внутрироссийской цене "на скважине"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ в Европе на фоне коронавирусного кризиса продолжают опускаться, обновляя минимумы день ото дня.

На британской площадке National Balancing Point газ с поставкой в среду стоит $42,27 за тысячу кубометров, а контракты на следующую неделю заключаются вообще по $36,85 за тысячу кубов.

Если сравнивать эти котировки с ценами на газ внутри России, то сейчас дешевле газ для промышленных потребителей в нашей стране остался только в регионах добычи - ХМАО и ЯНАО (и это даже без учета расходов на транспортировку и таможенные пошлины). Уже на юге Тюменской области ($45) газ получается дороже, чем сейчас на NBP.

Рынок Соединенного королевства уже пять лет работает практически без подземного хранения - поэтому зимой цены на газ в стране могут быть значительно выше, чем на континенте, а летом - ниже. Кроме того, на терминалы королевства продолжает поступать сжиженный природный газ: за первые 20 дней апреля поставки СПГ в страну выросли на 5%. При этом за последнюю неделю (с 14 по 20 апреля) поставки выросли на 28%, но причина этого сильного роста - влияние низкой базы прошлого года (в этот период в прошлом году были пасхальные дни).

На главной спотовой площадке Европы - голландской TTF - газ с поставкой в среду стоит уже $66,8 за тысячу кубов по сравнению со средней ценой $76 на прошлой неделе.