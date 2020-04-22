Варандейский терминал "ЛУКОЙЛа" подал в суд третий иск к ФАС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Варандейский терминал" (принадлежит "ЛУКОЙЛу" подало новый иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности, следует из картотеки суда.

Исковое заявление было зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы 20 апреля.

Через "Варандейский терминал" в Ненецком автономном округе "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" поставляют нефть с проекта Требса-Титова, которое осваивает их совместное предприятие "Башнефть-Полюс". В 2019 году "Роснефть" подала жалобу в ФАС на тарифы на перевалку нефти на этом терминале. В середине марта стало известно, что ФАС приняла решение в пользу "Роснефти", однако его подробности неизвестны.

"Варандейский терминал" в первом иске оспаривал решение ФАС от 27 марта 2019 года. По ходатайству ФАС и "Башнефти-Полюса" заседания судов проходили в закрытом слушании в связи с коммерческой тайной. Суд первой инстанции удовлетворил иск терминала, однако апелляция полностью отменила это решение. Кассационный суд 9 января 2020 года полностью отменил решение судов нижестоящих инстанций в деле ООО "Варандейский терминал" по предписанию ФАС и передал его на новое рассмотрение. Суд из-за коронавируса отложил на 15 мая новое рассмотрение первого иска "Варандейского терминала" к ФАС.

Помимо этого, в конце декабря 2019 года "Варандейский терминал" подал к ФАС еще один иск. Согласно материалам дела, общество оспаривает приказ ведомства от 29 ноября 2019 года о включении "Варандейского терминала" в перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется ведомством. Этим же документом была утверждена предельная максимальная ставка тарифа на услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов (перевалка нефти) в морском порту Варандей в размере 1,211 тыс. рублей за 1 тонну (без НДС). Таким образом, "Варандейский терминал" может применять ставки на уровне или ниже предельного максимального уровня. Рассмотрение этого иска отложено на 10 июня.

"ЛУКОЙЛ" сообщал, что в 2019 году планировал сохранить объем перевалки нефти через терминал Варандей на уровне 7,5 млн тонн, из которых на сырье Требса-Титова приходится чуть более 1 млн тонн.