Рубль вечером заметно ускорил рост к доллару и евро на фоне уверенно растущей нефти

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро усилили снижение и почти полностью растеряли рост предыдущего дня на Московской бирже в среду вечером; рубль активно дорожает к бивалютной корзине на фоне уверенно растущей нефти после публикации данных Минэнерго США о запасах в стране.

Курс доллара США составил 75,99 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,1 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,26 руб./EUR1, подешевев на 1,46 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,26 рубля - до 78,81 рубля.

Запасы нефти в США

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", заметно усилил рост к доллару и евро на вечерних торгах вслед за нефтью, перешедшей к уверенному росту после публикации данных Минэнерго США о запасах в стране.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Резервы бензина в стране за неделю повысились на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 7,9 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали увеличения запасов нефти на 12,9 млн баррелей по итогам прошлой недели. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 5,7 млн баррелей, дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, 21 апреля, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 апреля, выросли на 13,2 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 3,4 млн баррелей, а дистиллятов - на 7,6 млн баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве выросла на 6,31% - $20,55 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 25,41% - до $14,51 за баррель.

Нефтеперерабатывающие компании не спешат закупать нефть в отсутствие спроса на бензин и другие нефтепродукты в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничениями, которые вводятся властями государств по всему миру с целью сдерживания ее распространения.

Проблема с резервуарами для хранения нефти

В этих условиях некоторые нефтекомпании пытаются уменьшить добычу, а другие сохраняют объемы производства, поскольку для компаний, имеющих высокие долги, важна даже небольшая выручка от продажи нефти.

Свободные мощности для хранения нефти продолжают быстро сокращаться, та как предложение на нефтяном рынке существенно превосходит спрос, и эксперты предупреждают, что в течение нескольких недель резервуарные мощности могут быть полностью исчерпаны.

Данные спутников показывают, что нефтехранилища еженедельно заполняются на 50 млн баррелей - этого достаточно, чтобы удовлетворить потребности в сырье Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании вместе взятых.

В Индии резервуарные мощности нефтепереработчиков заполнены на 95%, цитирует Bloomberg источники в трех крупнейших нефтеперерабатывающих компаниях страны. Нигерия, по словам главы госкомпании NNPC Меле Кияри, будет сокращать добычу нефти, поскольку не располагает свободными мощностями для ее хранения.

Неофициальная конференция ОПЕК+

Тем временем ОПЕК в своем твиттере сообщил, что несколько министров стран ОПЕК+ 21 апреля провели неофициальную видеоконференцию для обсуждения "нынешней драматической ситуации на рынке нефти". При этом, как сообщают арабские СМИ, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ не участвовали в неофициальной видеоконференции.

По информации СМИ, участники совещания обсудили вопрос о немедленном сокращении добычи нефти, не дожидаясь 1 мая. О конкретных договоренностях не сообщается.

Президент США Дональд Трамп сказал, что возобновление работы американской экономики является лучшим способом решить проблему рухнувших цен на нефть.

"Самое действенное - это возобновить работу экономики страны... Это - намного эффективнее других мер", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о том, что ещё он может предпринять для решения проблемы с нефтью.

Мнения аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, начало недели оказалось негативным для рисковых активов, в первую очередь из-за ситуации на рынке нефти, где стоимость майского фьючерса на нефть WTI падала в понедельник до минус $40 за баррель из-за катастрофического переизбытка на рынке.

"Впечатляющий масштаб проблемы на рынке энергоносителей нервирует рынки, так как перспективы нефтяных котировок в ближайшем будущем остаются не самыми радужными. Инвесторы продолжают пристально следить за распространением коронавируса и оценивать перспективы снятия ограничений в Европе и США", - отметил Кадулин.

По его словам, в ближайшие дни обстановка на рынке нефти и аппетит к риску со стороны глобальных инвесторов продолжат определять динамику рублевых активов. В пятницу, 24 апреля, состоится заседание Банка России по денежно-кредитной политике. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в своих последних комментариях однозначно дала понять, что ЦБ намерен продолжить цикл смягчения ДКП, отметив, что в данный момент наблюдается рост только краткосрочных проинфляционных рисков, говорит Кадулин.

"Наблюдаемое в последние дни ослабление рубля вряд ли станет ограничивающим фактором для ЦБ, который, скорее всего, снизит ставку на заседании в пятницу, но может повлиять на масштаб движения - большинство опрошенных Reuters аналитиков на данный момент прогнозируют снижение сразу на 50 б.п., но в текущих условиях регулятор может из осторожности снизить ставку на 25 б.п. до 5,75%, что не окажет выраженного влияния на валютный рынок, но может привести к коррекции в процентных инструментах", - говорит Кадулин.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко отмечает, что укреплению отечественной валюты способствуют как разворот вверх нефтяных котировок, так и общее увеличение аппетита к риску на глобальных рынках. "Еще рано утром в среду стоимость июньского фьючерса Brent опускалась ниже $16 за баррель, а ближе к окончанию рабочего дня поднималась выше $22 за баррель", - обращает внимание он.

"И, кроме того, еще накануне доллар обновил на локальном рынке максимум с 3 апреля, что стало для экспортеров отличной возможностью продать валютную выручку по привлекательному курсу в рамках подготовки к крупным налоговым платежам в конце текущей - начале следующей недели", - полагает Кравченко.

В целом рубль, по словам аналитика, продолжает чувствовать себя относительно комфортно, несмотря на обвальное падение котировок нефти за последнюю неделю. "Так, за неделю нефть Brent потеряла в стоимости более четверти, тогда как рубль ослаб менее чем на 2%. Такие потери нацвалюты практически не выделяются на общем фоне снижения других валют EM за последнюю неделю", - подчеркнул он.

"Например, бразильский реал потерял за этот период около 3%, мексиканское песо - 2,4%, турецкая лира - 1,25%. В целом же в динамике за последний месяц рубль сохраняет уверенный плюс (почти 4,3% к доллару). Среди факторов, сдерживающих потери рубля в условиях падения цен на нефть, следует отметить продажи валюты ЦБ, резкое замедление импорта в условиях закрытия международных границ и ограничение спроса на наличную валюту со стороны населения в условиях запретительных мер", - указывает Кравченко.

Аукционы Минфина и продажи валюты Банком России

Минфин РФ 22 апреля признал несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 24021 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении ведомства.

На другом аукционе ведомство разместило ОФЗ-ПД серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 года в объеме 86 млрд 667 млн рублей при спросе 141 млрд 246 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 105,8485% от номинала, что соответствует доходности 5,99% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 105,72% от номинала, что соответствует доходности 6,01% годовых.

ЦБ РФ 20 апреля продал валюту на 16,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. 17 и 16 апреля регулятор продал валюту на 14,8 млрд рублей в день. 15 апреля объем продаж валюты составил 13 млрд рублей, 14 апреля - 12,8 млрд рублей, 13 апреля - 12,87 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 68,27 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России также в рамках бюджетного правила с 10 марта осуществлял упреждающие операции по продаже валюты.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 23 апреля на 75,98 копейки, до 77,0416 руб./$1, и поднял курс евро на 1,0666 рубля, до 83,6826 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в среду на 2,38 копейки по отношению ко вторнику и составил 76,6956 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве опустился на 31,04 копейки и составил 76,5358 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 461,505 млн, из которых $748,889 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 712,616 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 37,93 копейки, до 83,4491 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве опустился на 18,72 копейки и составил 83,1629 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR583,453 млн, из которых EUR187,931 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR395,522 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 6,35% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,36% годовых.

Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 1 б.п. - до 6,41% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 6,51% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 3 б.п. - до 6,63% годовых.