Новак сообщил о сокращении добычи и экспорта угля из РФ на 10% из-за пандемии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Распространение коронавирусной инфекции привело к снижению добычи и экспорта энергоуглей примерно на 10%, сообщил на встрече с лидерами фракций Госдумы министр энергетики РФ Александр Новак.

"В угольной отрасли сложилась тоже тенденция снижения значений основных производственных показателей, но не так критично, и не такие объемы, как в нефтегазовой отрасли. Мы видим, что в апреле объемы добычи снизились примерно на 10%, при этом поставки на внутренний рынок сократились примерно на 6%", - сказал министр.

При этом он отметил, что поставки на экспорт "даже несколько увеличились в части коксующегося угля". "В части энергетического угля поставки тоже сократились примерно на 10%", - сказал Новак.