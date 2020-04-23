Mail.ru Group нарастила выручку в I квартале, но отказалась от годового прогноза

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Выручка Mail.ru Group в I квартале 2020 года выросла на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 22,33 млрд рублей, говорится в финансовом отчете компании.

Показатель EBITDA увеличился на 4,1% - до 5,73 млрд рублей.

Чистая прибыль Mail.ru Group без учета ассоциированных компаний и СП в отчетном периоде сократилась на 22,2% - до 2,2 млрд рублей.

Кроме того, Mail.ru Group сообщила, что отзывает прогноз на 2020 год на фоне COVID-19, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга.

Ранее Mail.ru Group сообщала, что по итогам 2020 года прогнозирует рост выручки на 18-20% и ожидала этот показатель в диапазоне 103-105 млрд руб. Компания также ожидала EBITDA по итогам года не выше 34 млрд руб. с учетом максимально возможных инвестиций, говорил управляющий директор и финдиректор компании Мэттью Хаммонд.

"В данный момент мы не готовы представить четкий обновленный прогноз для компании на текущий год, однако в рамках нашего текущего стресс-тест сценария, согласно которому рост онлайн-рекламы возобновится лишь в 2021 году, мы по-прежнему ожидаем, что в 2020 году компания будет активно расти, хоть и с более низкой рентабельностью. Это произойдет из-за того, что в структуре выручки временно вырастет доля игрового сегмента, рентабельность которого ниже рекламной выручки", - говорится в материалах Mail.ru Group.

Согласно стресс-тесту компании, в случае сокращения рынка онлайн-рекламы в РФ в 2020 году нематериальные активы компании - включая поиск, электронную почту, портал и мессенджеры - обесценятся на 6,4 млрд рублей.

В настоящий момент Mail.ru Group остановила расходы по неключевым направлениям и начала жестче контролировать инвестиции в сегмент "новые инициативы".

При этом компания сохраняет планы по листингу на Московской бирже, также говорится в отчете Mail.ru Group.