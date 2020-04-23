"Полюс" свернет программу хеджирования, выплатив банкам $32 млн премии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Полюс" в марте решил закрыть программу хеджирования, выплатив премию банкам в сумме порядка $32 млн, говорится в материалах компании. На конец марта у "Полюса" не осталось захеджированных объемов золота.

По результатам прошлогодней реструктуризации колл-опционов объем хеджирования на 2020 год составлял 280 000 унций. В феврале текущего года компания скорректировала колл-опционы, повысив по ним цены исполнения и барьеры. Из общего объема хеджирования 242 500 унций были перенесены на 2021 год без премии банкам. Однако уже в марте на фоне продолжающегося роста цен на золото "Полюс" решил полностью свернуть программу, следует из материалов компании.

Компания также сообщила, что в I квартале сократила производство золота на 26% к октябрю-декабрю 2019 года, хотя годовое сокращение составило 1%. Всего в январе-марте 2020 год компания произвела 595 000 унций золота.

По оценке компании, ее выручка от продаж золота в I квартале текущего года составила $861 млн, что подразумевает рост на 16% год к году, но сокращение на треть по сравнению с предыдущим кварталом.

Чистый долг "Полюса" на конец марта оценивается в $3,06 млрд.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Она разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер "Полюса" с долей около 78% - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов.