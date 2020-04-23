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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС вслед за мировыми площадками

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил рост по большинству blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,9-1,3% во главе с бумагами нефтяников.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2595,74 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1079,99 пункта (+1,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3%. Доллар просел до 75,24 рубля (-0,67 рубля).

Подорожали рублевые акции "Роснефти" (+3%), "Башнефти" (+2,2%), МосБиржи (+2%), "Мечела" (+2%), "Газпром нефти" (+1,9%), "Интер РАО" (+1,6%), АФК "Система" (+1,4%), ВТБ (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%).

Выросли бумаги "Энел Россия" (+4,4%, до 0,92 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал направить на дивиденды за 2019 год 0,085 рубля на акцию. Просели бумаги "РусАла" (-0,5%), "Северстали" (-0,3%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, рынок акций продолжает рост вслед за ценами на нефть. Вместе с тем, волатильность на мировых рынках (включая нефтяной) остается повышенной, что пока не позволяет говорить о восстановлении устойчивого роста. На валютном рынке в начале торгов продолжилась коррекция доллара вниз.

Рынок нефти подогрели словесные интервенции Трампа

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок нефти подогрели словесные интервенции Дональда Трампа о геополитике, который сообщил о своем приказе атаковать иранские военные суда, если они решат приблизиться к американским. Нефтяные цены подросли, хотя кроме заявлений Трампа на рынке очень мало позитива. Добыча в США сократилась за прошлую неделю на 100 тыс. б/с (до 12,2 млн б/с).

Позитивом для нефтяного рынка может являться то, что в ближайшие недели ожидается волна объявлений о банкротстве в американском сланцевом секторе. В Reuters ссылаются на источники в консалтинговой сфере, где отмечают рост запросов со стороны нефтяного сектора на специалистов по банкротству или реструктуризации долга.

Fitch прогнозирует банкротства в секторе на уровне около 18%. Еще одним "сектором боли" может стать транспортировка нефти. В рамках защиты от кредиторов сланцевые производители могут пересмотреть свои контракты с трубопроводными компаниями, что также приведет к резкому ухудшению их финансового положения.

В четверг утром российские индексы продолжат рост, а рубль - свое укрепление в сторону 75,5 руб./$1, считает Кочетков.

В США индексы накануне, 22 апреля, выросли на 2-2,8% впервые за три дня на фоне стабилизации цен на нефть после обвала, а также неплохих квартальных финрезультатов ряда компаний.

Позитивные для рынка новости из США

Позитивной для рынка также стала новость о том, что Сенат Соединенных Штатов единогласно принял законопроект о помощи американскому бизнесу и системе здравоохранения почти на $500 млрд.

Трамп заявил, что возобновление работы американской экономики является лучшим способом решить проблему рухнувших цен на нефть. "Самое действенное - это возобновить работу экономики страны. Это намного эффективнее других мер", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос, что еще он может предпринять для решения проблемы с нефтью.

Американский лидер также сказал, что 20 штатов США уже готовятся к перезапуску экономики после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,4%).

ВВП Южной Кореи в первом квартале текущего года сократился на 1,4% после роста на 1,3% в предыдущем квартале. При этом аналитики прогнозировали более резкое падение показателя - на 1,5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Тем не менее темпы сокращения ВВП страны стали рекордными с конца 2008 года.

Риск роста напряженности в Персидском заливе окажет лишь временную поддержку нефти - аналитик

Нефть утром в четверг продолжает рост после высказываний Трампа, разрешившего атаковать военные катера Ирана; цена Brent находится на $1,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду, 22 апреля. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $21,54 за баррель (+5,7%), июньская цена WTI - $14,9 за баррель (+8,1%).

Главный аналитик по сырьевым рынкам ING Уоррен Пэттерсон сказал FT, что опасения по поводу роста напряженности в Персидском заливе окажут, однако, лишь временную поддержку рынку, учитывая огромный избыток предложения нефти.

Согласно опубликованным накануне данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей при прогнозах роста на 14 млн баррелей.

Белый дом рассматривает возможность предоставления нефтяным компаниям финансовых ресурсов в обмен на передачу доли в собственности компаний или их резервах государству, сообщил The Wall Street Journal. Однако эти предложения могут не найти поддержки у демократов в Конгрессе.

МосБиржа РТС США Дональд Трамп Иран

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