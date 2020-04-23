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Источник сообщил о росте добыче нефти с конденсатом в РФ еще на 0,6% за сутки

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России в среду, 22 апреля, выросла еще на 0,6% по сравнению с предыдущим днем, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

Так, если в среднем до середины апреля добыча держалась на уровне 1537 тыс. тонн в сутки, с 17 апреля производство подскочило на 0,8% - и до 21 апреля добыча варьировалась в пределах 1546-1549 тыс. тонн/сутки. При этом увеличили добычу главным образом "РН-Юганскнефтегаз" и "Сургутнефтегаз", а также немного "ЛУКОЙЛ".

За минувшие сутки зафиксирован рост до 1557,5 тыс. тонн, то есть на 0,6% по сравнению с предыдущим днем. Основной прирост пришелся на "ЛУКОЙЛ", который увеличил добычу на 4% - с 223 до 233 тыс. тонн, главным образом за счет "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", который прибавил 9 тыс. тонн.

Согласно данным статистики, доля конденсата в объемах добычи "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" составляет около 1%. Также увеличил добычу оператор СРП проекта "Сахалин-1" Exxon - на 3,5% или 0,5 тыс. тонн, "Газпром нефть" и "Татнефть" прибавили по 0,2%, "Нефтегазхолдинг" - на 1%.

В результате скачка апрельская среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России на текущий момент подросла до 1539 тыс. тонн (11,28 млн баррелей в сутки), что на 2,3 тыс. тонн меньше уровня марта (на 0,1%).

РН-Юганскнефтегаз Сургутнефтегаз ЛУКОЙЛ

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