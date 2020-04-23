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"Атомфлот" подписал со "Звездой" контракт на строительство атомного ледокола "Лидер"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Росатомфлот" и судостроительный комплекс "Звезда" подписали контракт на строительство атомного ледокола "Лидер", сообщается в твиттере ГК "Росатом".

"23 апреля в Мурманске и Владивостоке состоялось дистанционное подписание контракта на строительство атомного ледокола "Лидер" проекта 10510 между ФГУП "Атомфлот" и ООО "СКК "Звезда", - сообщила в свою очередь пресс-служба дирекции Северного морского пути госкорпорации. Согласно условиям контракта, ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

"Ввод в эксплуатацию данного судна позволит "" гарантировать безопасные и регулярные проводки в восточном районе Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в акватории Северного морского пути, откроет новые возможности коммерческих высокоширотных маршрутов", - отметил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, в середине января правительство РФ утвердило постановление о строительстве головного атомного ледокола проекта "Лидер". Документом предусматривается выделение на строительство судна в 2020-2027 гг. бюджетных средств в размере 127,576 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию - 2027 год. Госзаказчиком является "Росатом", застройщиком - ФГУП "Атомфлот".

Атомоходы этого проекта задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Всего планируется построить три ледокола "Лидер".

В настоящее время "ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург) разрабатывает проект строительства "Лидера".

Росатом Росатомфлот Звезда Лидер

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