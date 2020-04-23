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Цены промпроизводителей в РФ в марте упали на 1,4% из-за удешевления нефти и газа

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в марте упали на 1,4% после снижения на 0,5% в феврале и роста на 0,9% в январе, сообщил в четверг Росстат.

Снижение цен в промышленности в марте оказалось намного существенней ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", предполагал снижение цен в марте на 0,3%.

Основной вклад в мартовское снижение оптовых цен внесла добывающая промышленность - на 7,1% (с начала года - на 7,4%). В марте в добыче полезных ископаемых цены на асбест снизились на 22,0%, на газ горючий природный сжиженный и регазифицированный - на 16,7%, на нефть - на 13,8%, на янтарь - на 12,4%.

При этом цены на сурьмяные концентраты выросли на 66,6%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки, - на 57,1%, концентраты серебряные - на 15,7%, концентраты золотосодержащие - на 15,0%, концентраты вольфрамовые - на 10,8%.

В обработке цены в марте выросли на 0,3% (с начала года выросли на 1,0%). В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в металлургии: на прочие промежуточные продукты металлургии никеля - на 41,7%, на хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, на порошки - на 19,3%, на феррованадий - на 17,3%, на необработанный кобальт - на 15,5%, на трубы и пустотелые профили из чугуна - на 12,3%, на ферромолибден - на 11,7%, на ферросилиций - на 11,6%.

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, выросли цены на машины для уборки и первичной обработки картофеля - на 26,9%, оборудование для кондиционирования воздуха - на 18,7%, разбрасыватели органических и минеральных удобрений - на 12%.

Одновременно снизились в марте цены на следующие виды нефтепродуктов: легкие дистилляты, не включенные в другие группировки, - на 26,2%, пропан и бутан сжиженные - на 25,9%, прочие тяжелые дистилляты, не включенные в другие группировки, - на 20,3%, газообразные углеводороды, кроме природного газа. - на 13,4%, стабильный газовый конденсат - на 11,5%, судовое топливо - на 9,5%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха цены производителей в марте выросли на 1,0% (с начала года увеличились на 2,7%), в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов в марте цены не изменились (с начала года выросли на 0,4%).

Росстат

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