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ВТБ за март-апрель реструктурировал кредиты населению на 85 млрд рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ за март-апрель реструктурировал кредиты населению на сумму более 85 млрд рублей. В той или иной форме эта помощь была оказана более чем 100 тыс. граждан.

В общей сложности ВТБ на данный момент реструктурировал кредиты различных предприятий по собственным программам на 760 млрд рублей, говорится в сообщении госбанка.

Объем выданных банком кредитов на выплату заработной платы сотрудникам компаний из наиболее пострадавших отраслей составил 8,3 млрд рублей. С 15 апреля банк распространил действие этой программы на крупный бизнес. Уже одобрены беспроцентные кредиты первым восьми компаниям из списка системно значимых на общую сумму 8 млрд рублей.

По собственным программам ВТБ за март-апрель реструктурировал кредиты различных предприятий на общую сумму 760 млрд рублей. Из них 130 млрд рублей приходятся на кредиты 1,5 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

ВТБ

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