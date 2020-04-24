Потребность экономики в энергоресурсах быстро восстановится после пандемии, считает ученый

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Потребность мировой экономики в энергетических ресурсах после пандемии коронавируса восстановится достаточно быстро, считает профессор Ольборгского университета, лауреат премии "Глобальная энергия" 2019 года Фредде Блобьерг.

"Когда ситуация в мире восстановится, мы увидим прежнюю потребность в энергии, чтобы обеспечить жизнедеятельность всей планеты", - сказал ученый в интервью президенту ассоциации "Глобальная энергия" Сергею Брилеву.

По его словам, восстановление будет происходить быстрее, чем после других переломных событий современной истории, таких, как войны. "Пандемия не будет настолько плоха (в плане долгосрочного влияния на энергопотребление – ИФ)", - считает Блобьерг.

Ученый назвал невероятным событием уход в отрицательную зону цен на фьючерсы на нефть WTI. "Когда я увидел это, я сам себе сказал: "Что? Это действительно происходит?" Но, конечно, все дело в самом рыночном механизме. Мы не можем просто остановить производство в один день, или сократить его за один день. Существуют избыточные мощности. Но я верю, что это всего лишь промежуточный период", - сказал он.

Блобьерг не видит в нынешних ценах на нефть системных рисков для развития альтернативной энергетики. "Я думаю, что несмотря на то, сколько сегодня стоит нефть, ситуация может измениться в считанные месяцы. Я совершенно уверен, что Европа будет продолжать процесс декарбонизации и перехода на возобновляемые источники энергии", - сказал ученый.