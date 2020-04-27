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Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,43-74,62 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,56 руб./$1 (+2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 80,88 руб./EUR1 (+21,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,66 копейки к уровню закрытия пятницы, до 77,4 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,63 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 62,72 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне снижающейся нефти. Инвесторы продолжают оценивать темпы распространения эпидемии COVID-19, а также ее влияние на состояние ведущих мировых экономик.

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в марте 2020 года упала на 34,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, поскольку промышленный сектор сталкивается со множеством проблем, возвращаясь к жизни после приостановки активности из-за пандемии коронавируса.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце составила 370,66 млрд юаней ($52,43 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

В январе-феврале показатель рухнул на 38,3% - максимальными темпами с 2010 года.

Инвесторы ожидают итогов заседания ФРС

На этой неделе инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). В марте ФРС экстренно снизила базовую процентную ставку до нуля. С момента последнего заседания ФРС также сообщила, что будет выкупать гособлигации фактически в неограниченных масштабах, и объявила о временном смягчении требований к резервному капиталу крупнейших банков США.

Как отмечает Financial Times, некоторые инвесторы ожидают, что ФРС усилит поддержку рынка муниципальных облигаций, другие считают, что Федрезерву необходимо более активно поддерживать кредитные рынки.

ЕЦБ в марте начал выкуп облигаций в рамках экстренной программы объемом 750 млрд евро, призванной поддержать экономику еврозоны в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. Экономисты ожидают расширения этой программы и возможного включения в нее высокодоходных облигаций, пишет FT.

Нефть

Нефть усилила снижение утром в понедельник на опасениях инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал цен на фьючерсы, как это уже произошло неделю назад.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве снизилась на 5,27% - до $20,31 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 13,75% - до $13,75 за баррель.

Между тем Saudi Aramco начала сокращать добычу, с опережением выполняя договоренности о совместном снижении с 1 мая производства 23 странами ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg.

О намерении досрочно начать выполнять соглашение, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, заявили Кувейт, Алжир, Нигерия.

В США аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки из-за низких цен, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Производство нефти в мире составляет около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн.

Хранилища нефти в мире уже заполнены на 65%, сказал агентству Bloomberg аналитик Kayrros Энтони Халф. По его оценке, из-за перепроизводства еженедельно в хранилища поступает 50 млн баррелей нефти, и такими темпами все свободное пространство для ее хранения будет исчерпано в мире к июню.

Объем нефти, которая находится на танкерах в море, вырос с 1 марта на 76% - до 153 млн баррелей, свидетельствуют данные аналитической фирмы Kpler. Это соответствует объему добычи нефти в мире за 1,5 дня.

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