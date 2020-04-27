Рост числа безработных во Франции в марте оказался максимальным с 1996 года

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных безработных во Франции без учета заморских территорий в марте подскочило на 243 тыс. и достигло 3,489 млн человек, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Месячный скачок стал рекордным с начала 1996 года, при этом количество безработных достигло максимальной отметки с августа 2017 года на фоне негативного влияния коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного увеличения - до 3,383 млн человек, сообщает Trading Economics.

Число безработных в марте относительно того же месяца прошлого года выросло на 99 тыс. человек.