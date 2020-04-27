Рубль после роста днем стал снижаться к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро возобновили небольшое повышение на "Московской бирже" в понедельник вечером; после роста в первой половине дня рубль вернулся к снижению к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти.

Курс доллара США составил 74,6 руб. в 19:00, что на 5 копеек выше ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,78 руб., подорожав на 11,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,9 копейки - до 77,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил небольшое снижение к доллару и евро на вечерних торгах после роста в первой половине дня. Негативное влияние на его котировки оказывает усилившая снижение нефть, в то время как пик налогового периода апреля (27 и 28 апреля), а также продажи валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила поддерживал нацвалюту в начале сессии.

На этой неделе инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). В марте ФРС экстренно снизила базовую процентную ставку до нуля. С момента последнего заседания ФРС также сообщила, что будет выкупать гособлигации фактически в неограниченных масштабах, и объявила о временном смягчении требований к резервному капиталу крупнейших банков США.

Как отмечает Financial Times, некоторые инвесторы ожидают, что ФРС усилит поддержку рынка муниципальных облигаций, другие считают, что Федрезерву необходимо более активно поддерживать кредитные рынки.

ЕЦБ в марте начал выкуп облигаций в рамках экстренной программы объемом 750 млрд евро, призванной поддержать экономику еврозоны в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. Экономисты ожидают расширения этой программы и возможного включения в нее высокодоходных облигаций, пишет FT.

ЦБ РФ на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50%, объяснив свое решение кардинальным изменением экономической ситуации в мире и России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции также заявила, что регулятор видит потенциал снижения ключевой ставки в целях стимулирования экономики в 2020 году еще на 100 б.п.

Цены на нефть эталонных марок продолжают активное падение в понедельник на фоне опасений, что сокращение добычи не сможет компенсировать резкое сокращение спроса.

Котировки фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 19:01по московскому времени рухнули на 27,92% - до $12,21 за баррель. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени подешевели на 8,63% и торгуются на уровне $19,59 за баррель.

"Рынок понимает, что проблема места в нефтехранилищах остается, и мы находимся на пути к достижению максимума их вместимости в течение нескольких недель", - полагают эксперты Rystad Energy. По их мнению, цены могут только снижаться в ситуации, когда производителям негде хранить нефть в ближайшем будущем.

Как отмечают аналитики Saxo Bank, заполнение хранилищ - это "самая серьезная угроза для нефтяной отрасли". "Хранилища по всему миру могут переполниться уже в ближайшие недели. Сейчас достигли своего предела - 76 млн баррелей - емкости в Кушинге, штат Оклахома. Это крупный торговый и транспортный хаб для нефти WTI, фьючерсы на которую торгуются в Нью-Йорке", - пишут они.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, во второй половине дня курс рубля относительно доллара США начал снижаться вслед за ценами на нефть. "На наш взгляд, волатильность на российском валютном рынке может существенно возрасти в середине недели. В среду состоится заседание Комитета по операциям на открытом рынке США. По его итогам учетная ставка будет сохранена на текущих уровнях, но для участников рынка будет важна оценка текущего состояния макроэкономики от регулятора. В четверг состоится экспирация действующих контрактов на поставку нефти марки Brent. Мы не исключаем существенного краткосрочного падения товарных контрактов, что негативно скажется на курсе рубля. В целом на этой неделе курс рубля относительно доллара будет находиться в диапазоне 74-78 руб", - отметил Союнов.

"К окончанию рабочего дня рубль демонстрировал лишь небольшое изменение к доллару и более заметно терял позиции к евро. С одной стороны, в течение дня давление на рубль оказывала отрицательная динамика цены на нефть, с другой - позиции рубля поддерживались аппетитом инвесторов к риску на глобальных рынках (все ключевые фондовые индексы весь день росли) и остаточными продажами валютной выручки в рамках крупных налоговых платежей на внутреннем рынке. В результате рубль в целом показывал нейтральную динамику в паре с долларом. В то же время аппетит к риску на глобальных рынках ослаблял позиции американской валюты в парах с другими мировыми валютами, в том числе и против евро. К окончанию рабочего дня пара "евро-доллар" повышалась на международном рынке, что позволяло единой европейской валюте укрепляться и на российском рынке", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Внешним фактором поддержки рубля остается политика ведущих центральных банков. Банк Японии принял решение снять ограничения с программы покупки государственных бондов, а также расширил и смягчил программу покупки корпоративных долгов. Иена является одной из главных валют стратегии carry trade. Соответственно, часть этих средств может оказаться в российских активах. Впрочем, также усилились ожидания того, что ЦБ РФ отошел от строгого мандата по сдерживанию инфляции, сосредотачивая свои усилия на стимулировании экономики. Возникли ожидания того, что ставка до конца года может быть снижена на 50-100 базисных пунктов. Впрочем, подобный сценарий пока все же обладает невысокой вероятностью и требует уточнения в риторике представителей ЦБ РФ. Тем не менее, отечественная валюта в течение большей части дня укрепляла свои позиции, игнорируя негативную динамику в нефти", - подчеркнул ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

ЦБ РФ 23 апреля в рамках бюджетного правила продал валюту на 20,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты уменьшился на 10,4% по сравнению с предыдущим днем, в то время как 22 апреля он составил рекордные 23 млрд рублей, увеличившись на 19,8%.

21 апреля ЦБ РФ продал валюту на 19,2 млрд рублей, 20 апреля - на 16,8 млрд рублей.

ЦБ РФ провел в понедельник, 27 апреля, аукцион репо "тонкой настройки" сроком на два дня. В ходе аукциона банки привлекли 500 млрд рублей при спросе 597,359 млрд рублей и лимите 500 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 5,5019% годовых.

При анонсе аукциона ЦБ отметил, что решение о его проведении принято с учетом предстоящих ежемесячных налоговых выплат клиентов банков для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 апреля на 22,03 копейки, до 74,496 руб., и поднял курс евро на 50,83 копейки, до 80,7611 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился в понедельник на 14,59 копейки по отношению к пятнице и составил 74,3676 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени опустился на 11,23 копейки и составил 74,4038 руб1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 561,75 млн, из которых $1 млрд 36,717 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 525,033 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 44,49 копейки, до 80,6468 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени поднялся на 37,48 копейки и составил 80,6756 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR449,58 млн, из которых EUR156,266 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR293,314 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в понедельник после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,5% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 5,27% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 39 б.п. - до 5,89% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 33 б.п. - до 6,06% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 35 б.п. - до 6,14% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 40 б.п. - до 6,16% годовых.