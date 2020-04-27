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ЦБ заявил о росте инфляционных ожиданий из-за временных факторов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения и бизнеса в апреле повысились под действием временных проинфляционных факторов, в том числе ослабления рубля и повышенного спроса на отдельные категории товаров, говорится в комментарии ЦБ РФ.

"В условиях снижения спроса рост инфляционных ожиданий будет иметь краткосрочный характер", - отмечает Банк России.

По мнению регулятора, ослабление спроса, связанное с текущим и отложенным экономическим влиянием введенных мер по борьбе с коронавирусом, станет существенным дезинфляционным фактором, который ограничит масштаб вторичных эффектов текущего ускорения инфляции.

Согласно базовому прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция по итогам текущего года составит 3,8-4,8% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

ЦБ РФ инфляция

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