Совет "Первой грузовой компании" рекомендовал направить 17 млрд рублей на дивиденды

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Первая грузовая компания" (ПГК) рекомендовал направить на дивиденды по итогам работы оператора в 2019 году 17 млрд рублей. Как сообщила ПГК, оставшиеся 2,161 млрд рублей из 19,161 млрд рублей годовой чистой прибыли по РСБУ предложено оставить нераспределенными.

Рекомендация вынесена на рассмотрение единственного акционера ПГК - Fletcher Group Holdings (85,23% - у бизнесмена Владимира Лисина).

Последний раз ПГК выплачивала дивиденды в 2014 году, когда структура бизнесмена - "Независимая транспортная компания" (НТК, позже присоединена к ПГК) - расплачивалась по кредитам, привлеченным на покупку 100% акций оператора у ОАО "Российские железные дороги". В общей сложности за актив НТК заплатила 175,5 млрд рублей (в 2011 году 75% минус 2 акции были куплены за 125,5 млрд рублей, оставшаяся доля - в 2012 году за 50 млрд рублей).

На финансирование сделки были привлечены займы Сбербанка и ВТБ на общую сумму 117 млрд рублей (75 млрд рублей - на покупку первой доли и 42 млрд рублей - второй). Кредиты были взяты 27 декабря 2012 года на срок до 6 декабря 2016 года. ПГК выступала поручителем по этим обязательствам. К 2015 году "Независимая транспортная" выплатила более половины средств (почти 60 млрд рублей). Частично кредиты могли погашаться за счет дивидендов "Первой грузовой".

"Первая грузовая компания" - один из крупнейших в России операторов вагонов. Она эксплуатирует более 109 000 вагонов различных типов, большая часть из них - полувагоны. Работает в странах СНГ, имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии.