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Власти Москвы компенсируют бизнесу часть затрат на онлайн-торговлю

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Московские бизнесмены смогут компенсировать до 50% комиссии, взимаемой интернет-площадкой за размещение информации об их товарах или услугах, при этом максимальный размер такой субсидии может составить 700 тысяч рублей, сообщается во вторник на сайте мэрии столицы.

Эта субсидия для малого и среднего предпринимательства (МСП) была утверждена 31 марта и вошла во второй пакет антикризисных мер поддержки бизнеса.

Ранее бизнесмены могли получить ее только в случае размещения на площадках, которые берут комиссию в размере до 20% от стоимости товара. Теперь субсидия стала доступна поставщикам маркетплейсов и сервисов доставки еды из утвержденного перечня, независимо от размера комиссии за размещение.

Если комиссия превышает 20%, субсидия для бизнеса будет рассчитываться исходя из ставки в 20%, и размер выплаты составит 10% от стоимости продукции, говорится в сообщении.

Перечень утвержденных интернет-площадок, чьи услуги по размещению товаров и услуг можно компенсировать с помощью субсидий, был расширен 17 апреля.

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы будет расширять список по мере поступления заявок от предпринимателей. Заявки от представителей малого и среднего бизнеса на предоставление субсидий на продвижение через интернет-площадки и сервисы доставки еды будут принимать до 1 июня.

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