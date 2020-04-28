"Интерфакс" и РЭЦ договорились о поддержке российских экспортеров

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Информационное агентство "Интерфакс" и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут оказывать информационную поддержку российским экспортерам в регионах.

Одним из направлений совместной работы станет поддержка созданного в феврале 2020 года нового сервиса РЭЦ "Предложить новость", который доступен через официальный сайт Центра и работает "на прием" актуальной информации от российских компаний-экспортеров и Центров поддержки экспорта, позволяя включить региональные новости в федеральную повестку.

Актуальные и наиболее интересные сообщения будут публиковаться на сайте информационного агентства "Российский экспортный центр", а также на информационных ресурсах "Интерфакса".

Это позволит кратно расширить целевую аудиторию и повысить интерес экспортеров к публикации своих новостей и сформировать единое информационное экспортное пространство.

"Наше сотрудничество с "Интерфаксом" позволит не просто увеличить количество материалов об экспорте в средствах массовой информации, но и будет способствовать формированию экспортной культуры в бизнес-среде, появлению новых историй успеха, повышению уровня осведомленности граждан о внешнеэкономической деятельности российских компаний и их работе на зарубежных рынках", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

"В текущей непростой экономической ситуации российским компаниям просто необходимо правильно оценивать различные риски, вовремя реализовывать свои конкурентные преимущества. Вместе с РЭЦ мы планируем рассказывать о наиболее успешных бизнес-кейсах, показывать на конкретных примерах, каких успехов могут добиться российские предприятия в самых разных областях", - отметил глава Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

"Интерфакс" с помощью своих информационных систем и аналитических IT-решений может оказывать поддержку российскому бизнесу в поиске надежных контрагентов как в России, так и за рубежом, а также в предоставлении информации иностранным компаниям о российских партнерах", - добавил Комиссар.

АО "Российский экспортный центр" - государственный институт поддержки несырьевого экспорта. РЭЦ предоставляет экспортерам российской продукции широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В группу РЭЦ интегрированы АО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) и АО "Росэксимбанк". РЭЦ входит в группу ВЭБ.РФ.

Международная информационная группа "Интерфакс" более 30 лет создает информационно-аналитические системы, позволяющие проводить анализ экономической деятельности компаний и предприятий, управлять кредитными и налоговыми рисками, осуществлять мониторинг медиасреды. Решения "Интерфакса" превращают большие данные в знания и позволяют компаниям использовать все возможности Big Data для получения конкурентных преимуществ и эффективного управления бизнесом в условиях цифровой экономики.

В структуру Группы входит информагентство "Интерфакс" - одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информагентств.