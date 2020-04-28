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ЦБ 30 апреля проведет очередной аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд руб.

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ, хотя и считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы, решил провести аукцион репо "тонкой настройки" 30 апреля в объеме 500 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.

Первая часть сделок будет исполнена в день проведения аукциона, вторая - 6 мая 2020 года. Банк России решил провести аукцион репо "тонкой настройки" с учетом предстоящих выходных дней в начале мая, для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки.

ЦБ продолжит на регулярной основе отслеживать ситуацию с ликвидностью банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности.

На предыдущем аналогичном аукционе 27 апреля банки привлекли 500 млрд рублей, выбрав весь его лимит. Спрос составил 597,4 млрд рублей. Средневзвешенная ставка аукциона составила 5,5019% годовых, в заявках указывались ставки в диапазоне 5,5-5,6%.

ЦБ РФ

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