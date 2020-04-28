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Сингапур разрешил поставки российских мясных консервов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Продовольственное агентство Сингапура (SFA) разрешило поставки из России консервированной продукции из мяса (свинины и мяса птицы) и из яиц, сообщает Россельхознадзор.

Поставки будут возможны только под гарантии Россельхознадзора и только с предприятий, прошедших обследование на соответствие требованиям Сингапура и включенных в реестр компаний, которые имеют право экспортировать свою продукцию.

Список таких предприятий в ближайшее время будет сформирован и направлен в Сингапур для утверждения.

Сингапур Россельхознадзор

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