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Нефть Brent подорожала до $20,64 за баррель

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов во вторник.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 по московскому времени вторника составляет $20,64 за баррель, что на 3,25% ($0,65) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Падение их цены превышало 5% ранее в ходе торгов.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,94% ($0,12) - до $12,9 за баррель.

Однако аналитики отмечают, что рост нефтяных цен может быть преждевременным, учитывая падение спроса в условиях коронавируса, пишет CNBC. По некоторым оценкам, спрос сократился на треть на фоне вспышки коронавируса, что привело к обвалу цен.

"Несмотря на предстоящее снижение добычи ОПЕК+, необходимо еще большее сокращение, особенно в США и Канаде", - считает аналитик S&P Global Platts Крис Мидгли.

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Цена на нефть Brent и WTI могут упасть по итогам четвертого месяца подряд - впервые с 2017 года, пишет CNBC.

В понедельник вечером фьючерсы на WTI резко упали после того, как United States Oil Fund LP, крупнейший нефтяной ETF, раскрыл информацию о намерении продать июньские контакты, на которые приходится 20% из его $3,6-миллиардного портфеля. Это шаг фонд предпринял, чтобы соблюсти ограничения по объему контрактов, наложенные на него биржей, а также с учетом рыночной конъюнктуры. Биржа CME, накладывая такие ограничения, предпринимает превентивные меры, опасаясь, что цены на ближайшие фьючерсы - по мере приближения их к срокам экспирации - вновь уйдут в минус из-за дефицита хранилищ для сырья.

"Диверсификация портфеля фьючерсов USOF снижает вероятность ухода цен на контракты в минус к моменту их истечения", - считают аналитики Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC), которых цитирует S&P Global Platts.

В то же время, аналитик The Economist Intelligence Unit Кайлин Берч отмечает, что решение USOF свидетельствует о "неблагоприятных перспективах для нефтяного сектора США в мае и июне".

нефть

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