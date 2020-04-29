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"Магнит" впервые за 5 лет обогнал своего главного конкурента по темпам роста выручки

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" в I квартале 2020 года увеличил продажи сопоставимых магазинов (LfL) на 7,8% (без учета эффекта високосного года, т.е. на основе продаж за 1-28 февраля 2020 г.); кроме того, в начале года ритейлер впервые за пять лет обошел по финансовым показателям своего главного конкурента - X5 Retail Group.

Рост был обеспечен повышением покупательского трафика на 4% и среднего чека на 3,7%, сообщила компания. Розничная выручка ритейлера в январе-марте выросла на 17,6%, до 364,784 млрд рублей (общая выручка - на 18,5%, до 376,038 млрд рублей).

Рост продаж "Магнита" в I квартале 2020 года оказался намного выше, чем в I квартале и IV квартале прошлого года. В I квартале 2019 года LfL-продажи ритейлера выросли на 0,6%, розничная выручка - на 8,9%, общая выручка - на 10,1%. В октябре-декабре LfL-продажи увеличились на 0,1%, розничная выручка - на 9,2%, общая выручка - на 11%.

Кроме того, "Магнит" впервые за пять лет опередил X5 Retail Group - по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из данных компаний. Х5 в I квартале увеличила общую выручку на 15,6% (до 468,994 млрд рублей), в том числе розничную выручку на 15,9% и сопоставимые продажи - на 5,7%.

Магнит X5 Retail Group

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