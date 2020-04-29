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Сводный индекс доверия в еврозоне рухнул до минимума за 11 лет

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в апреле рухнул до 67 пунктов - минимального уровня с марта 2009 года, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Согласно пересмотренным данным, в марте значение индикатора составляло 94,2 пункта, а не 94,5 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 74,7 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

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